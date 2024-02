Cosa succede tra Rosa Ricci e Carmine Di Salvo in Mare Fuori 4?

La storia d'amore tra Rosa Ricci e Carmine Di Salvo è solo uno dei tanti elementi che hanno garantito il successo della terza stagione di Mare Fuori. Nei primi episodi di Mare Fuori 4 assistiamo ad un’importante evoluzione del legame tra questi due personaggi. Attenzione, da questo momento seguiranno spoiler.

La terza stagione di Mare Fuori si era conclusa con lo scontro decisivo tra Rosa e il padre Salvatore, da sempre avverso alla relazione della figlia con Carmine. Posta di fronte ad una terribile scelta, la ragazza aveva deciso di sacrificare il padre, ferendolo con un colpo di pistola. Colpo di pistola che – come scopriamo nell’incipit di Mare Fuori 4 – non è stato fatale: messo in salvo dai medici, Salvatore Ricci morirà poco dopo per mano di Edoardo.

Pur senza conoscere l’identità del responsabile, Rosa decide di lasciare Carmine: gli eventi che hanno condotto alla tragica scomparsa del padre provano che la loro storia è destinata interrompersi. Nei primi sei episodi di Mare Fuori 4 (di cui potete leggere la nostra recensione), Carmine proverà in tutti i modi a riconquistare la ragazza, che però non soltanto resta ferma nelle sue posizioni, ma sceglie di fingere una storia con Cucciolo soltanto per scoraggiare il suo ex ragazzo. L’amore di Rosa per Carmine, però, non è svanito: anzi.

Come due novelli Romeo e Giulietta, i due ragazzi continuano quindi a dover fare i conti con un amore impossibile, duramente osteggiato da resistenze e ostacoli. Una linea narrativa che ha appassionato il pubblico, desideroso più che mai di assistere al trionfo del sentimento che lega i due personaggi. Il lieto fine è ancora lontano, ma gli ultimi sei episodi di Mare Fuori 4 potrebbero rimescolare ancora una volta le carte in tavola.