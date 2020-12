Cosa succede a Stannis Baratheon? Il mistero della sesta stagione di Game of Thrones

Stannis Baratheon è il fratello minore di Re Robert Baratheon, che cerca di prendere il Trono di Spade dopo la morte di suo fratello. Sebbene sia in realtà il vero erede al trono, i modi di Stannis lo rendono impopolare e sicuramente non il padre dell’anno.

Uno degli alleati più stretti di Stannis nella sua rincorsa al Trono di Spade è Melisandre che lo introduce alla magia nera. Melisandre lo convince a sacrificare sua figlia Shireen per sconfiggere i Bolton. Ditocorto pensa che Stannis sia probabilmente la mente militare più brillante dei Sette Regni eppure il suo attacco a Grande Inverno si conclude con una disfatta.



Nell'episodio finale della quinta stagione di Game of Thrones, Stannis Baratheon (Stephen Dillane) è stato ucciso da Brienne di Tarth (Gwendoline Christie) che stava adempiendo al suo giuramento di vendicare la morte di Renly (Gethin Anthony).



Stannis era ferito e sconfitto, appoggiato ad un albero dopo la battaglia contro Ramsay Bolton quando Brienne lo trova, ma poco prima di infliggergli il colpo di grazia con la sua spada, la scena cambia. Ciò ha portato molti fan a ipotizzare che Stannis non fosse effettivamente morto, perché ormai lo sappiamo, non c’è il cadavere? Non c’è il morto.



Invece Stannis era proprio morto, Ramsay riferisce a suo padre di averne trovato il corpo all’inizio della sesta stagione. Quando Brienne e Sansa raggiungono il Castello Nero, Brienne ha un colloquio con Davos e Melisandre e svela loro come ha assistito alla sconfitta di Stannis a Grande Inverno e che è stata proprio lei a uccidere Stannis dopo la sua confessione sulla morte di Renly.



Non mostrare il suo cadavere ha permesso ai fan di speculare e formulare teorie sul suo ritorno, una mossa ad effetto per alimentare il mistero intorno a questo personaggio controverso.



