Cosa succederà ora con Yellowstone? Il futuro della serie dopo l'addio di Kevin Costner

Cosa succederà ora con Yellowstone? Il braccio di ferro tra Kevin Costner e Taylor Sheridan è finito come peggio non poteva, con l'attore protagonista che ha abbandonato la saga in vista della seconda parte della stagione 5 ancora tutta da girare.

Al momento della stesura di questo articolo, purtroppo, è impossibile stabilire che cosa ne sarà di Yellowstone: inizialmente i piani che Paramount e Taylor Sheridan avevano per lo show era di proseguire Yellowstone anche per la stagione 6 e 7 (lo ha confermato lo stesso Kevin Costner, che ha recentemente rivelato di aver rifiutato 24 milioni per le future stagioni di Yellowstone) ma con gli scioperi degli sceneggiatori WGA e degli attori SAG attualmente in corso a Hollywood la produzione non ha neppure un piano per girare gli episodi conclusivi della Yellowstone 5: Parte 2, senza contare il fatto che - quando le cineprese avranno il permesso di tornare a funzionare - il cast e la troupe dovranno molto probabilmente andare avanti senza Kevin Costner.

Non è chiaro, ora come ora, se il ruolo di John Dutton sarà quindi affidato ad un altro attore, dato che il contratto di Kevin Costner per Yellowstonenon prevede nuove partecipazioni e da quanto rivelato dalla star stessa, è improbabile che l'attore metterà di nuovo piede nel ranch dei Dutton dato che sarà troppo impegnato a realizzare i film della saga di Horizon. Quel che è certo è che in queste settimane Taylor Sheridan avrà avuto il suo gran daffare per stringere la cinghia dei suoi archi narrativi e riscrivere le sceneggiature per gli episodi conclusivi: l'autore, infatti, aveva previsto almeno altri venti episodi per la saga dei Dutton - suddivisi tra la sesta e la settimana stagione di Yellowstone - ma a causa di questa situazione Yellowstone è stata definitivamente cancellata e si concluderà con la stagione 5 (quando e se i prossimi episodi verranno realizzati).

Ricordiamo che la saga di Yellowstone continuerà con uno spin-off con Matthew McConaughey, reclutato proprio all'indomani della cancellazione della serie principale.