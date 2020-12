Cosa è successo a Ted in Breaking Bad? La storia del personaggio tra serie ed El Camino

Vi ricordate che cosa accade a Ted Beneke (Christopher Cousins) in Breaking Bad? La sua storia si è interrotta bruscamente su un tappeto, il che ci ha lasciato a chiederci cosa gli fosse successo dopo.

Il personaggio ha fatto il suo debutto a metà della seconda stagione e ha iniziato una relazione con con Skyler (Anna Gunn), la moglie di Walter White (Bryan Cranston).

Ted era il presidente e proprietario di Beneke Fabricators, aveva ereditato l'attività da suo padre, ma aveva grossi problemi finanziari. Per mantenersi a galla, ha commesso gravi frodi fiscali. Skyler, che ha lavorato alla Beneke Fabricators anni prima degli eventi della serie, riprende il suo lavoro come contabile e inizia una relazione con lui.

Dopo che Skyler ha scoperto la frode fiscale, Ted ha chiesto il suo aiuto per sistemare i registri. L'IRS, l'agenzia governativa deputata alla riscossione dei tributi, scopre la frode fiscale dell'azienda e se condannato, Ted sarebbe andato in bancarotta con la minaccia di una pena detentiva.

Per evitare una rigida sanzione, Ted deve pagare oltre $ 600.000 in tasse arretrate e multe. Invece di utilizzare i soldi forniti da Skyler provenienti da Walter per occuparsi del problema, Ted rifiuta.

Con l'aiuto di Saul Goodman (Bob Odenkirk), Skyler invia due guardie del corpo per costringere Ted a firmare un assegno all'IRS. L'uomo, andato nel panico, ha cercato di scappare inciampando su un tappeto e subendo una grave trauma al collo.

Si credeva che Ted fosse morto, ma Skyler va a fargli visita in ospedale durante la quinta stagione, e lui promette di non rivelare mai a nessuno i segreti di lei e della sua famiglia.



Il destino di Ted era una delle questioni in sospeso che non sono mai state chiarite in Breaking Bad o nel film sequel, El Camino. Si può dire che il suo arco narrativo sia terminato in ospedale, ma una volta che le attività illegali di Walt hanno fatto notizia, è possibile che Ted si sentisse a suo agio nel parlare con gli investigatori. O forse, era ancora talmente terrorizzato che ha tenuto la bocca chiusa. Voi che ne pensate?



