Cosa è successo a Ted in Breaking Bad? Riviviamo l'incidente

Breaking Bad è una delle serie più amate di sempre anche per la sua capacità di caratterizzare tutti i personaggi, sebbene il ruolo di alcuni sia semplicemente di contorno. Uno tra questi era proprio Ted Beneke.

Ted Beneke era l'ex capo di Skyler per cui lavorava come contabile e per cui diede una grande mano d'aiuto quando si rende conto che stava preparando i libri contabili per una società sull'orlo del fallimento. Ted è fin da subito stato molto vicino a Skyler tanto che, quando era incinta, l'ha aiutata a portarla più volte in ospedale anche quando la donna è andata in travaglio dato che Walt non era disponibile.

Quando Skyler scopre che Walt stava cucinando metanfetamina, cerca di vendicarsi di lui iniziando una relazione con Ted. La relazione finisce quando Hank viene sparato e Skyler lascia il lavoro per aiutarlo a riprendersi. Ted riesce a rintracciare Skyler all'autolavaggio e cerca di chiedere aiuto perché la società incaricata alla riscossione delle tasse sta indagando sulle sue azioni e potrebbe essere arrestato e andare in bancarotta.

Skyler si rende conto che questo potrebbe rovinarle la vita perché l'IRS ha l'autorità di controllare chiunque sia collegato al caso e da quando ha firmato i rapporti contabili, le sue informazioni finanziarie sarebbero state esposte e la produzione di metanfetamina di Walt sarebbe stata scoperta. Durante l'incontro di Ted con l'IRS, Skyler si presenta come una svampita incompetente che è stata assunta solo per il suo aspetto e inganna l'agente dell'IRS facendogli ritirare le accuse se Ted riesce a pagare fino a 600.000 dollari di tasse arretrate.

Skyler ricicla il denaro a Ted chiedendo a Saul di comunicare che la sua prozia in Lussemburgo gliel'ha lasciato nel testamento. Ted però lo spreca acquistando una nuova auto e progetta di riaprire l'attività. Skyler affronta Ted al riguardo e rivela che gli ha dato lei i soldi e arriva a chiedere gli uomini di Saul di costringerlo a firmare un assegno per pagare le sue tasse. Ted cerca di scappare ma inciampa sul tappeto e sbatte la testa. Sul momento non si capisce bene cosa gli sia accaduto, ma poi nella quinta stagione viene rivelato che Ted è finito in ospedale con un grave trauma al collo. Qui promette a Skyler che non dirà a nessuno quello che è successo.

Il destino di Ted era una delle questioni in sospeso che non sono mai state chiarite in Breaking Bad o nel film sequel, El Camino. Scoprite i finali alternativi di Breaking Bad e quanti anni ha Walter White nei nostri approfondimenti.