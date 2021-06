Cosa uscirà su Disney+ dopo Loki? Il catalogo delle serie Marvel del 2021 aggiornato

Avengers: Endgame ha segnato la fine di un'era per il Marvel Cinematic Universe ma con l'arrivo di Disney+, piattaforma di streaming con cui i Marvel Studios stanno realizzando le serie tv Marvel che saranno intrinsecamente legate a ciò che sta accadendo nei film, tutto è cambiato.

Kevin Feige ha affermato che per la prima volta il futuro del MCU si intreccerà con le serie tv. Con questa prospettiva in mente, la Marvel ha già annunciato una serie di prossime serie tv in arrivo, dopo aver dato il via alla Fase 4 con WandaVision.



Il 19 marzo 2021 è stato il turno di The Falcon and The Winter Soldier che ha visto Sam Wilson (Anthony Mackie) diventare il nuovo Captain America ed è stato anche annunciato l’arrivo del film Captain America 4.



Loki ha debuttato il 9 giugno su Disney+ conquistando subito i fan, la sua è stata la migliore partenza per una serie Marvel.



Le prossime uscite del 2021 includono:

What if…? (agosto 2021)

Il primo nuovo programma televisivo animato Marvel su Disney+ è un adattamento del fumetto What If...?, che immagina cosa sarebbe successo se determinati eventi si fossero svolti in modo diverso. La prima storia mostrerà cosa sarebbe successo se Peggy Carter avesse preso il siero del Super Soldato invece di Steve Rogers, e cosa sarebbe successo se Loki avesse impugnato Mjolnir invece di Thor.

Hawkeye (fine 2021)

Questa serie seguirà Occhio di Falco (Jeremy Renner) dopo gli eventi di Avengers: Endgame mentre addestra Kate Bishop, che nei fumetti alla fine assume il ruolo di Occhio di Falco. Hailee Steinfeld interpreta il ruolo principale di Kate Bishop al fianco di Renner.

Ms. Marvel (fine 2021)

È basata sulla supereroina dei Marvel Comics, Ms. Marvel, nota anche come Kamala Khan. Nei fumetti, assume il ruolo di Ms. Marvel da Captain Marvel di Carol Danvers. Kamala Khan apparirà anche in Captain Marvel 2, quindi la storia di Ms. Marvel si legherà direttamente a quel film.



Insomma, con la Marvel non ci si annoia mai e siamo solo a metà di questo 2021 che ci riserverà ancora molte serie tv della Casa delle Idee. Quale di queste serie in arrivo vi incuriosisce di più? Fatecelo sapere nei commenti!