Cosa vedere dopo Friends? Una breve lista di comedy simili alla serie cult

16 anni dopo la messa in onda, Friends rimane una delle serie TV più popolari al mondo. Milioni di persone si mettono ancora davanti alla televisione per vedere le repliche ogni giorno, per non parlare di tutte quelle che lo vedono online.

Con l'annuncio di una nuova serie revival con i protagonisti originali di Friends, tutti i fan dello spettacolo avranno bisogno di altri spettacoli per riempire l'attesa. Quindi ecco alcune serie da guardare se vi piace Friends.

Partiamo con Brooklyn Nine-Nine poiché se tutti i personaggi di Friends fossero poliziotti e lo stile dello spettacolo fosse una parodia del lavoro della polizia, tutto potrebbe essere molto simile a Brooklyn Nine-Nine. Ha un adorabile insieme di personaggi, una serie di divertenti trame multi-episodio e un senso dell'umorismo deliziosamente stravagante, ma piacevolmente innocuo. A differenza di Friends, Brooklyn Nine-Nine è una commedia sul posto di lavoro, ma il cameratismo dei poliziotti si avvicina ai personaggi di Rachel, Ross, Monica, Chandler, Joey e Phoebe.

Impossibile, poi, non citare How I Met Your Mother che viene spesso paragonato a mo' di critica negativa a Friends, perché superficialmente potrebbe sembrare un plagio. La storia si incentra su un gruppo di amici di New York. Due di loro hanno una relazione poco stabile, altri due di loro sono sposati e uno è un donnaiolo sciovinista. Il paragone con Friends è immediato, ma in realtà l'unica vera somiglianza è la trama semplice, ma rafforzata con sperimentazioni narrative e una narrazione più seria. È come se Friends avesse una complessa scrittura e una trama di Arrested Development.

Tre personaggi maschili e due femminili ricorda anche la splendida serie New Girl. Anche se questo spettacolo è ambientato a Los Angeles, ha una premessa simile a Friends, con un gruppo di amici che tendenzialmente vivono tutti in un appartamento e parlano della loro vita amorosa e della loro vita lavorativa. Non manca neanche la storia d'amore tormentata tra due dei suoi personaggi principali, che sostituisce Jennifer Aniston e David Schwimmer con l'adorabile Zooey Deschanel e il fannullone Jake Johnson. Come Friends, New Girl ha sia momenti di ilarità sia momenti drammatici.

Continuiamo con Will & Grace che non è solo una classica sitcom, ma anche un formidabile monumento sociale. Questo è lo spettacolo che addirittura ha permesso al vicepresidente di Barack Obama, l'attuale presidente Joe Biden, di essere a suo agio con l'idea di un matrimonio tra persone dello stesso sesso. Biden stesso affermò:

"Penso che Will & Grace probabilmente ha fatto di più per educare il pubblico americano [sulle questioni LGBT] di quasi qualsiasi cosa qualcuno abbia mai fatto finora".

Lo spettacolo ha messo in mostra una mossa coraggiosa dopo che poco prima era stata cancellata la sitcom di Ellen DeGeneres per aver realizzato un episodio in cui si dichiara gay.

Terminiamo con Community, serie creata da Dam Harmon che molto prima di co-creare Rick and Morty con Justin Roiland, ha pensato di realizzare una sitcom su un gruppo di studio di spagnolo in un college americano. I fan di Friends apprezzeranno Community per il suo cast eclettico, che include anche grandi nomi: Joel McHale, Gillian Jacobs, Alison Brie, Donald "Childish Gambino" Glover, Chevy Chase, Yvette Nicole Brown, Jim Rash, Ken Jeong e l'elenco potrebbe continuare. Community ha un meta senso dell'umorismo intrigante, uno stile di narrazione unico e brillante e un cast diversificato di personaggi.



Ovviamente potevamo continuare anche con The Big Bang Theory, Cheers, Parks And Recreation, Freaks And Geeks e tante altre, ma le prime cinque crediamo possano essere le più rappresentative.

