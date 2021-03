Cosa vedere dopo Modern Family? 5 comedy che dovreste recuperare

Modern Family ha fatto molti passi da gigante nel corso delle sue 11 stagioni, ma purtroppo è arrivato il momento in cui gli spettatori hanno dovuto dire addio agli amati personaggi della celebre commedia televisiva.

Tuttavia, se avete già concluso la visione di tutte le stagioni di Modern Family e state cercando qualcos'altro da guardare, ecco le 5 migliori commedie da recuperare assolutamente che presentano alcune peculiarità simili proprio a Modern Family.

Big Mouth

Si tratta di una serie animata di Netflix sui dolori della pubertà. Big Mouth segue un gruppo di adolescenti mentre iniziano a far fronte ai cambiamenti della loro età, da quelli fisici a quelli emotivi. Brillantemente, però, la serie fa anche un giro nel territorio fantasy, introducendo i Mostri ormonali (e una serie di altre creature allegorie della vita) che esistono per "aiutare'' a guidare i bambini attraverso la pubertà. Incredibilmente divertente, spesso degna di nota e incredibilmente riconoscibile, questa è la serie animata perfetta per chiunque voglia guardare qualcosa di leggero e divertente.

Fresh Off The Boat

Questa brillante sitcom combina conflitti familiari, differenze culturali e anche un po' di nostalgia. Fresh Off The Boat è basato sul ricordo di Eddie Huang, che segue una famiglia taiwanese mentre si trasferisce da Washington a Orlando negli anni '90. Lo shock culturale diviene la centralità del racconto mentre sia i bambini che i genitori cercano di adattarsi - e il papà lotta per mantenere a galla il suo ristorante da cowboy uber-americano. Divertente, leggero e pieno di melodie anni '90, assolutamente consigliato.

Schitt's Creek

Se in qualche modo vi siete persi questa commedia, ora è il tempo di recuperarla dato che è terminata nel 2020 dopo sei stagioni. Schitt's Creek inizia quando una famiglia super ricca è improvvisamente in bancarotta grazie a un losco manager aziendale ed è costretta a trasferirsi in una piccola città. Guardare persone abituate a miliardi che cercano di adattarsi al nulla è divertente di per sé, ma la dinamica familiare è particolarmente brillante: questa non è una famiglia amorevole all'inizio, ma potrebbe sorprendervi alla fine.

The Goldbergs

The Goldbergs è ambientato negli anni '80 in Pennsylvania ed è basato sull'infanzia della vita reale dello showrunner Adam F. Goldberg. Aspettatevi la solita ilarità dinamica della famiglia, esperienze di vita prima dei cellulari e dei social media e tutto il resto, ma nulla di esagerato essendo una sorta di biografia. L'umorismo, infatti, proviene da membri della famiglia molto facilmente riconoscibili e realistici, e il modo in cui l'amore è davvero al centro di tutto ciò che fanno.

Arrested Development - Ti presento i miei

La famiglia Bluth, i loro modi eccentrici, il loro approccio impossibile a trattare il denaro e i tentativi di tenerlo sotto controllo sono ben noti (e possono essere visti da molti come un precursore del successo di Schitt's Creek). Tuttavia, per coloro che non hanno ancora visto la serie, dovete assolutamente recuperarla anche perché la trovate su Netflix grazie a un revival avvenuto anni dopo che lo spettacolo originale era stato cancellato.

Per quanto riguarda gli attori di Modern Family, recentemente Sarah Hayland ha dovuto rinunciare alle sue nozze a causa del Covid. L'attrice però non si è persa d'animo e ha scelto comunque di celebrare l'evento mancato. Vi ricordiamo che Modern Family è attualmente in onda sui canali Mediaset.