Cosa vedere dopo Stranger Things? 5 serie sul paranormale aspettando la stagione 4

In molti sono in trepidante attesa di scoprire cosa succederà in Stranger Things 4, la quarta stagione della popolarissima serie Netflix ideata dai fratelli Ross e Matt Duffer. Una serie tra il fantascientifico e l'avventura, con alcuni spunti di horror che strizza l'occhio alle atmosfere di Stephen King, per un prodotto dal successo assicurato.

E mentre rimaniamo in attesa di scoprire quando uscirà Stranger Things 4, in molti probabilmente sono alla ricerca di una serie che, una volta finito di vedere (almeno per ora) lo show originale Netflix, possa trasmettere le stesse atmosfere, e quindi oggi siamo qui per rispondere a una domanda che in molti ci chiedono: cosa vedere oltre a Stranger Things? Ecco cinque nostri consigli.

E iniziamo con una serie molto popolare, che trova il suo genere in un misto tra paranormale e fantascientifico, e che anch'essa trova parecchi riferimenti nella cultura popolare come avviene per Stranger Things, ovvero Dark. La serie, ideata da Baran bo Odar e Jantje Friese, a lungo è stata paragonata al popolare prodotto americano, tuttavia è un prodotto assai diverso: la sparizione del giovane Mikkel Nielsen è l'evento scatenante di una serie di misteri e rivelazioni incredibili, che ci faranno capire che nulla è come sembra, e che diverse epoche, e persino mondi, differenti, possono essere legati indissolubilmente da un filo rosso. La nostra recensione della terza e ultima stagione di Dark conferma che si tratta di uno dei prodotti più interessanti degli ultimi anni.

Cambiando decisamente atmosfere, ma con lo stesso pathos e atmosfere che viaggiano tra l'urban fantasy, il thriller e il fantascientifico, non possiamo che parlare di una recentissima serie appena uscita su Netflix, ovvero Alice in Borderland. Lo show è un adattamento televisivo del popolare manga omonimo ideato da Haro Aso, e tratta le vicende di Arisu (Kento Yamazaki), talento dei videogames, ma pigro nella vita di tutti i giorni, la cui esistenza viene sconvolta dopo che viene trasportato in un universo parallelo, nel quale per sopravvivere è necessario partecipare costantemente a dei games che allungano la tua vita di alcuni giorni. Se fallisci, muori. Se abbandoni, muori. Serie consigliatissima.

Rimanendo in tema adattamenti di opere a disegni, una serie sicuramente da vedere è Snowpiercer, versione televisiva della graphic novel francese Le Transperceneige. Ideata da Graeme Manson, e con Jennifer Connelly come protagonista, Snowpiercer narra delle vicende di un mondo post-apocalittico, nel quale il ghiaccio ha invaso completamente il mondo, trasformandolo in un gelido deserto, in seguito a un tentativo fallito di rimediare al riscaldamento globale. I sopravvissuti alla catastrofe si trovano tutti sullo Snowpiercer, un treno a moto perpetuo che compie sistematicamente il giro intorno al mondo. Differenze sociali dominano anche questa nuova società, e nessuno si trova veramente al sicuro. La nostra recensione della prima stagione di Snowpiercer mostra come la serie abbia bisogno sicuramente di ingranare di più, ma ha comunque delle basi solide da cui partire.

Una serie conclusa da qualche anno, che sicuramente vale la pena di recuperare, è Orphan Black, serie fantascientifica davvero cupa, e che mette in campo più di un dilemma morale sulla clonazione umana. Sarah Manning (interpretata da Tatiana Maslany), artista della truffa, assume l'identità di Beth Childs, una donna suicida. Un evento che la porterà a scoprire di essere un clone, e di avere molti cloni sorelle, sparsi per il mondo. Ogni scoperta, tuttavia, porta a delle conseguenze. In un interessante speciale, abbiamo trattato del cofanetto speciale di blu-ray di Orphan Black.

Infine, chiudiamo con una serie che è stata una vera e propria rivelazione: stiamo parlando, ovviamente, di The OA, un prodotto tra il fantascientifico e il mistery, con elementi soprannaturali e fantasy, e racconta le vicende di Prairie Johnson (Brit Marling), ritrovata dopo essere scomparsa per sette anni, e che afferma di chiamarsi PA: cieca fino alla scomparsa, ha riacquistato la vista in maniera misteriosa, e vuole raccontare la sua storia solamente a cinque persone da lei scelte. Che segreti si porta dietro PA? Qual è il suo obiettivo? Lo scoprirete, in un insieme di colpi di scena e azione sfrenata. La nostra recensione della seconda stagione di The OA ci parla di un prodotto incredibile, e che va ben oltre le nostre aspettative. Da vedere.

