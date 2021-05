Cosa ha vinto Gattuso da giocatore? Il passato dell'allenatore del Napoli

Gennaro Gattuso è attualmente l'allenatore del Napoli, ma la sua carriera di allenatore non è costellata da trofei, che però ha ottenuto maggiormente da calciatore soprattutto con la casacca del Milan e della nazionale italiana, con cui si è laureato Campione del Mondo nell'indimenticabile cavalcata del 2006.

Il palmares di Gattuso da calciatore è importante, e lo rendono uno dei calciatori più vincenti del panorama italiano.

Spiccano ovviamente le due Champions League ottenute con la maglia del Milan, nelle stagioni 2002/03 e 2006/07, oltre che altrettante due Sueprcoppa Uefa nel 2003 e 2007 ed una Coppa del Mondo per Club conquistata sempre nel 2007.

Sempre con il Milan, ha vinto due scudetti, nelle stagioni 2003/2004 quando alla guida della squadra c'era Carlo Ancelotti, e nel 2010/2011 quando i rossoneri erano guidati da Massimiliano Allegri. Due anche le Supercoppe Italiane, vinte nel 2004 e 2011, mentre la Coppa italia è una, vinta nel 2002/03.

Come dicevamo, con la Nazionale Italiana si è laureato Campione del Mondo nel 2006 nei mondiali in Germania, quando alla guida c'era Marcello Lippi, ma ha anche conquistato il Campionato Europeo Under 21 nel 2000.

Nelle vesti di allenatore, invece, l'unico trofeo vinto è la Coppa Italia con il Napoli della stagione 2019/20 quando in finale ha sconfito la Juventus.