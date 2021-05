Cosa ha vinto Mourinho negli ultimi 10 anni? Tutti i numeri dello Special One

Mentre Mourinho studia la sua Roma, che inizierà ad allenare il prossimo anno, i tifosi della squadra capitolina stanno spulciando l'enorme palmarès del futuro tecnico. Un palmarès che si intreccia anche con l'Italia, visto che Mou ha allenato l'Inter.

Negli ultimi dieci anni l'allenatore portoghese ha ottenuto molti trofei, nonostante una fase calante che è iniziata secondo molti dopo il periodo al Real Madrid.

Nello specifico, dalla stagione 2010/11 ad oggi il tecnico di Setubàl vanta:

Una coppa di Spagna (2010/11) con il Real Madrid

Un campionato Spagnolo (2011/12) con il Real Madrid

Una Supercoppa di Spagna (2021) con il Real Madrid)

Due Coppe di lega inglesi (2014/15 e 2016/17) con Chelsea e Manchester United;

Un Campionato Inglese (2014/15) con il Chelsea)

Un Community Shield (2018) con il Manchester United

Una UEFA Europa League (2016/17) con il Manchester United

Insomma, non un palmarès di poco conto. Mou però è rimasto all'asciutto al Tottenham, dove è arrivato nel 2019 dopo l'addio di Pochettino. Con la squadra di Londra non è riuscito ad ottenere alcun trofeo ed è stato esonerato a causa dei risultati sportivi non conseguiti.

Dalla prossima stagione lo aspetta un'altra sfida importante: ricostruire la Roma. Siamo sicuri che saprà raccogliere la sfida lanciata dalla società e sarà pronto a rispondere alle critiche arrivate da Paolo Di Canio.