Cosa vuol dire Breaking Bad? Riscopriamo il significato del titolo

Breaking Bad è stata creata da Vince Gillian e ha narrato le vicende di Walter White per ben cinque stagioni prima di concludersi nel 2013. Ma che significato ha il titolo della serie?

La serie come ben sappiamo è incentrata su Walter White (Bryan Cranston), un insegnante di chimica apparentemente normale che diventa uno spietato signore della droga. Breaking Bad è stato acclamato dalla critica durante la sua corsa e lodato dagli spettatori per lo sviluppo del suo personaggio.

L'attenzione ai dettagli e i significati nascosti hanno esaltato i fan, ma anche il titolo della serie ha un significato speciale. Per Gilligan, il termine "breaking bad" era un detto originario del suo stato di origine, la Virginia, che significa scatenare l'inferno, sfidare l'autorità o infrangere la legge. Una definizione più ampia suggerisce che la frase "break bad" è un linguaggio colloquiale che significa "svolta verso una vita criminale."



Si potrebbe dire che entrambe queste definizioni si adattano perfettamente al personaggio di Walt in Breaking Bad. Dire che ha scatenato l'inferno durante la sua corsa come boss della metanfetamina è un eufemismo. Le sue azioni hanno devastato la concorrenza, così come la sua famiglia e il suo socio in affari Jesse Pinkman (Aaron Paul).



Il titolo potrebbe avere un significato aggiuntivo se si tiene conto del logo della serie. Il disegno evidenzia due elementi della tavola periodica, "Br" e "Ba". Il primo è il simbolo del bromo, un elemento chimico utile per i ritardanti di fiamma.



Il secondo sta per bario, un elemento chimico usato frequentemente nei fuochi d'artificio. Inoltre emana una fiamma verdastra quando riscaldato. È interessante che entrambe le parole inizino con elementi che hanno essenzialmente effetti opposti come se gli elementi si contraddicessero.



In un certo senso, Walt ha appiccato molti fuochi figurativi e ha trascorso molto del suo tempo cercando di spegnerli. Spesso si considerava un eroe per il modo in cui aiutava la sua famiglia, ma alla fine quella motivazione gli è sfuggita di mano. Era chiaro che l'uomo aveva perso le sue motivazioni iniziali e da mite professore si era trasformato in un fuorilegge mentre il brivido della sua vita criminale aveva preso il sopravvento.

