Cosa vuol dire Gomorra? Vi spieghiamo le origini del termine

Con grande dispiacere, abbiamo da tempo scoperto che la quinta stagione di Gomorra sarà l'ultima della serie, e quindi presto dovremo dire addio alle vicende di Ciro Di Marzizo e di Gennaro Savastano. Fermo restando che per vedere Gomorra 5 dovremo aspettare ancora, nel frattempo abbiamo dedicato allo show alcuni approfondimenti e FAQ utili.

Per esempio, abbiamo parlato di quale sia l'ispirazione per il personaggio dello Stregone in Gomorra, o chi potrebbe essere o' Maestrale citato in Gomorra 4. Oggi, invece, torniamo alle origini della serie: dopo avervi raccontato a cosa sia ispirata Gomorra - La serie, cercheremo di approfondirne il nome, e da cosa derivi.

Infatti, una delle domande più richieste dai fan riguarda proprio il nome dello show: perché si chiama proprio Gomorra? Facciamo chiarezza. Innanzitutto, il primo riferimento a cui si potrebbe pensare riguarda la biblica città di Gomorra, citata insieme a Sodoma, citate nel libro della Genesi, come due città che vennero distrutte da Dio con una pioggia di fuoco. La motivazione, secondo l'interpretazione biblica, è da ritrovare nelle "trasgressioni" omosessuali che si compivano nelle due città, da cui deriva anche la parola "sodomia", per definire i rapporti anali.

Con il tempo, tuttavia, le due città andarono progressivamente a separarsi, almeno nell'immaginario collettivo: e se Sodoma rimase conosciuta principalmente per questo motivo, su Gomorra iniziarono a circolare delle interpretazioni diverse. Infatti, la città biblica iniziò a diventare sinonimo di corruzione in generale, e nella fattispecie, fu don Giuseppe Diana a pronunciare per la prima volta la parola Gomorra come direttamente correlata alla mafia partenopea (la camorra), chiedendo in un'omelia di "non trasformare questa terra nella Gomorra del paese".

Da qui, e per la facile assonanza tra le due parole, venne quindi usato il termine Gomorra come sinonimo di camorra. Inoltre, un altro riferimento potrebbe essere quello al gioco d'azzardo illegale della Gamorra, presentato per la prima volta nel Vocabolario domestico napoletano e toscano, nel 1841, a cura di Basilio Puoti, interpretazione poi confermata dal Vocabolario napoletano lessigrafico e storico di Vincenzo De Ritis, che osserva come:

"in gergo dicesi camorra e camorristi i giuochi e i giocatori di vantaggio [cioè d’azzardo], quasi collegati insieme per ingannare i troppo semplici.”

Anche in questo caso, l'assonanza tra le parole Gamorra e Gomorra potrebbe aver giocato un ruolo fondamentale nella scelta del termine.

E mentre vi lasciamo a un focus sulla carriera del Salvatore Esposito di Gomorra, la palla passa a voi: conoscevate le origini del termine Gomorra? Fatecelo sapere, come sempre, con un commento nello spazio dedicato!