Cosa vuol dire 'Mandalorian'? Spiegazione e storia del popolo, chi era Mandalore

La serie televisiva di The Mandalorian è stata un grande successo: talmente ampio, da potersi meritare grandi plausi e commenti positivi dal pubblico e dalla critica. Di sicuro, si tratta di uno dei prodotti di Star Wars meglio riusciti degli ultimi anni, o persino decenni, e lo show è pronto a stupirci nuovamente con la terza incredibile stagione.

Abbiamo già visto insieme la timeline ufficiale di The Mandalorian, ma oggi vogliamo tornare a parlare della serie per rispondere a una domanda che si chiedono in molti, specialmente quelli che conoscono meno il franchise di Star Wars: da che cosa deriva il nome The Mandalorian? Quali sono le sue origini? Scopriamolo insieme.

Cosa significa The Mandalorian?

Il titolo dello show, che si traduce in italiano come "Il Mandaloriano", fa riferimento al popolo nomade di guerrieri dei Mandaloriani. Nonostante siano accomunati dalla stessa cultura e dalla stessa religione, i Mandaloriani sono costituiti da una grande varietà di specie diverse, unite solamente a livello etnoreligioso. I Mandaloriani sono famosi per essere dei guerrieri straordinari, e molto spesso intraprendono la carriera di mercenari. Il protagonista della serie televisiva viene chiamato il Mandaloriano o Mando (interpretato dal bravissimo Pedro Pascal), ma il suo vero nome è Din Djarin.

Da dove vengono i Mandaloriani?

Il nome della popolazione deriva dal pianeta dal quale provengono, ovvero Mandalore. Mandalore è inoltre anche il titolo che assume chi diventa leader del popolo Mandaloriano. Uno dei più famosi Mandalore conosciuti è stato Mandalore il Grande, il quale ha vinto svariate battaglie contro l'Ordine dei Jedi.

Mentre vi lasciamo alla nostra recensione con verdetto finale della seconda stagione di The Mandalorian, vogliamo sapere la vostra: conoscevate le origini dei Mandaloriani? Conoscevate il titolo di Mandalore e cosa significhi? Fatecelo sapere, come sempre, con un bel commento nello spazio a essi dedicato!