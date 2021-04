Cosa vuol dire Ragnar? Tutto sul significato del nome dell'eroe di Vikings

Sei stagioni sono state sufficienti per far iscrivere il nome di Vikings nella leggenda degli historical drama, che dopo l'avvento dello show di Michael Hirst per forza saranno costretti a confrontarsi con un pilastro di questo genere. Oggi vogliamo parlarvi di una curiosità interessante sullo show MGM History, che forse in molti non conoscono.

Abbiamo visto insieme come Alexander Ludwig abbia ottenuto la parte di Bjorn Ragnarsson in Vikings, ma oggi vogliamo tornare proprio sul padre di Bjorn, trattando di Ragnar Lothbrok, interpretato nella serie dal bravissimo Travis Fimmel.

Origine del nome

Come tutti sappiamo, Ragnar è stato l'assoluto protagonista delle prime stagioni di Vikings, avendoci regalato alcuni dei momenti più fantastici e incredibili della storia di tutto il prodotto. Vi siete mai chiesti da dove derivi il suo nome?

Per quanto riguarda la parola Ragnar, essa è composta dai termini in protonorreno ragin, che vuol dire "console, saggio", e hari, che invece vuol dire "esercito". Sebbene una traduzione letterale del nome non avrebbe molto senso, in realtà il vero significato del nome Ragnar potrebbe essere quello di "guerriero saggio", o "guerriero esperto", una nomenclatura che si addice perfettamente al personaggio di Fimmel.

E per quanto riguarda Lothbrok? La parola Loðbrók, in antico norreno, vuol dire "calzoni villosi" o "calzoni di cuoio", ed è stato un soprannome che alla figura "storica" di Ragnar era stato assegnato, secondo la leggenda, per aver indossato dei pantaloni rinforzati in cuoio nello sconfiggere un terribile serpente, evitando così di essere colpito dal suo veleno. Interessante, no?

