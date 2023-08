Cosa vuol dire recitare con Zoe Saldana e Nicole Kidman, spiegato da Michael Kelly

Grazie alle sue interpretazioni in Giustizia privata, Chronicle, Viral e Outside the Wire, Michael Kelly rientra a pieno titolo tra gli attori più talentuosi, perciò non vediamo l'ora di assistere alla serie TV di prossima uscita Special Ops: Lioness. Al riguardo, cosa ha provato nel recitare insieme a Zoe Saldana e Nicole Kidman?

Kelly ha dichiarato che "lavorare con quelle ragazze è stato fantastico", perché "vederle entrare in scena con tutta la loro potenza e assistere alle loro imprese in prima persona... Be', sono rimasto sbalordito dalla loro presenza, dal loro potere, dalla preparazione degna di un A-Game. Contemplarle è semplicemente stupendo. Ti ritrovi in uno di quei momenti in cui continui a pensare: 'Wow, sono davvero fortunato per quello che faccio, e per le persone con cui lo faccio'". Altrettanto entusiasmo traspare dal giudizio di Michael Kelly su House of Cards.

Riguardo l'ideatore Taylor Sheridan, invece, "non era sul set, o almeno non quando io mi trovavo lì. Ma abbiamo avuto una conversazione molto approfondita per telefono, un giorno prima che ricevessi il lavoro. Sì, abbiamo parlato davvero a lungo. Ho scritto tre pagine di appunti riguardo tutto ciò che disse sul personaggio sullo show. Tutto aveva un significato molto profondo, per me".

Ha inoltre aggiunto: "Nessuno può mai comunicarti cosa provi per ogni singolo personaggio e per ogni altra persona in una determinata scena, è compito tuo. Ma va sottolineato quanto [Sheridan] sia stato eccelso nel creare quell'uomo, chi è, cosa rappresenta, ciò in cui credi veramente. Così ti ritrovi a riempire gli spazi vuoti, quelli più imprevedibili".

Special Ops: Lioness debutterà su Paramount+ il 23 luglio 2023: composta da otto episodi, racconterà la storia di Marine Cruz Manuelos e dei suoi tentativi di stringere amicizia con la figlia di un sospettato terrorista. In attesa della serie, ecco il secondo trailer di Special Ops: Lioness.