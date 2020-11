Che cosa vuol dire Scrubs? Riviviamo le origini della mitica serie TV

Quanto vi sentite vecchi se vi diciamo che la prima messa in onda della serie TV Scrubs è avvenuta ormai diciannove anni fa? Sembra ieri che ammiravamo le gesta di JD e dei suoi amici aspiranti medici, eppure di tempo ne è passato. Nonostante questo, lo show continua a essere un enorme successo di pubblico, che continua a guardarne gli episodi.

Negli ultimi mesi, inoltre, la serie è tornata in auge anche dal punto di vista giornalistico, in quanto si erano sollevate alcune polemiche per l'utilizzo della black face in Scrubs, oltre che alla tragica scomparsa di uno dei protagonisti di Scrubs Sam Lloyd. Per stemperare un po' il clima che si è creato intorno alla serie, invece, oggi vogliamo dedicarvi un approfondimento sulle buffe origini che hanno portato lo show a chiamarsi in questo modo. Infatti, una delle domande che più si trovano in giro su internet è: perché si chiama Scrubs? Cerchiamo quindi di rispondere.

Partiamo con ordine. Per chi non conoscesse la serie, veloce riassunto: lo show è incentrato sulle vicende di John Michael Dorian (Zach Braff), meglio conosciuto come JD, sul suo migliore amico Christopher Turk (Donald Faison) e sul loro tentativo di farsi strada all'interno di un ospedale, per completare la loro formazione come medici e realizzare il loro sogno di diventare dei dottori di successo.

Ed è proprio da questa motivazione che possiamo estrapolare il vero significato del nome della serie: in inglese, scrubs è come viene indicato il tipico camice dei medici, e la pratica indicata dal verbo "to scrub" è quella di lavarsi accuratamente le mani prima di un'operazione chirurgica. Infine, il termine in slang vuole anche dire letteralmente "schiappe", o "principianti", indicando proprio lo status che hanno JD e Turk all'inizio dello show.

È interessante notare, che quest'ultimo significato è stato utilizzato bene dall'adattamento italiano della serie, in quanto in Italia è stata distribuita con il sottotitolo di Medici ai primi ferri.

