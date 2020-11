Cosa vuol dire Star Trek? Tutti i segreti sul titolo della serie

È un periodo di incredibile "prosperità" per il franchise di Star Trek: mentre una serie di show di Star Trek sono in pre-produzione o sono in corso, in questo periodo ci stiamo godendo le avventure della terza stagione della serie Discovery: nell'ultimo episodio di Star Trek: Discovery abbiamo scoperto due nuovi pianeti uniti alla Federazione.

E mentre abbiamo scoperto la nuova flotta stellare in Star Trek: Discovery, e un divertente easter egg in Star Trek: Discovery che fa riferimento alla serie Voyager, oggi cercheremo invece di approfondire una delle domande più rimbalzate negli ultimi mesi su internet, alla quale finalmente daremo risposta: per quale motivo il franchise si chiama in questo modo?

Per poter rispondere dobbiamo fare un bel viaggio nel tempo e tornare alle origini della prima serie, ideata dal leggendario Gene Roddenberry. Siamo nel 1966, e Roddenberry propone al network statunitense NBC una serie dal titolo "Wagon Train to the Stars" (lett. Carovana verso le stelle). Il titolo era stato creato per rimandare alla memoria degli spettatori di un popolare show presente nello stesso canale televisivo, ovvero Wagon Trains, che in italiano era stata adattata con il titolo di Carovana verso il West.

Il primo episodio pilota della serie venne rifiutato dalla NBC, che però ne vide il potenziale: richiamò Roddenberry, e gli propose di fare alcune migliorie alla serie (che da lì in poi si sarebbe chiamata Star Trek), e di registrare un secondo episodio pilota, seguendone le loro indicazioni. Questa volta le cose andarono meglio, e la serie venne confermata, diventando una vera e propria "leggenda" della televisione, e non solo.

Per coloro che fossero meno avvezzi all'inglese, in ogni caso, cerchiamo di fare una piccola ricerca linguistica proprio sul nome del franchise, ovvero Star Trek. Praticamente ognuno di noi conosce il significato della parola "star" in inglese, che vuol dire stella. E "trek"? La parola significa, letteralmente, "passeggiata, escursione", e in senso lato "viaggio". Quindi, il nome si potrebbe tradurre come "Escursione tra le stelle"W, o "Viaggio tra le stelle". Esattamente quello che il capitano Kirk e il suo equipaggio fanno nella storica serie, ovvero viaggiare "tra le stelle", scoprendo nuovi pianeti e civiltà.

Mentre vi rimandiamo qui per leggere la nostra recensione del quinto episodio di Star Trek: Discovery 3, la palla passa a voi: conoscevate le origini della mitica serie di Star Trek? E il suo significato? Fatecelo sapere, come sempre, con un commento nello spazio dedicato!