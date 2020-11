Cosa vuol dire Texas Ranger? Tutto sulla Divisione TR nella serie con Chuck Norris

Walker, Texas Ranger è una serie televisiva statunitense andata in onda sul canale CBS dal 21 aprile 1993 al 19 maggio del 2001. La serie è stata creata da Chuck Norris, Albert S. Ruddy, Christopher Canaan e Paul Haggis e racconta le vicende del ranger Cordell Walker, interpretato da Chuck Norris.

Dopo avervi parlato dei segreti riguardanti proprio l'attore Chuck Norris, adesso è giunto il momento di scoprire cosa si intende con Texas Ranger. Chi sono e cosa fanno?

I Texas Rangers furono ufficiosamente creati nel 1823 da Stephen Fuller Austin per essere poi ufficialmente costituiti nel 1835. Furono disciolti dalle autorità federali nell’epoca immediatamente successiva alla Guerra di Secessione, ma vennero ben presto riorganizzati dopo la restituzione del governo federale.

I Ranger divennero celebri per molti dei principali eventi della storia del Texas tanto da essere coinvolti in alcuni dei casi più conosciuti del Vecchio West americano, tra cui quello del pistolero John Wesley Hardin, del rapinatore di banche Sam Bass e dei due fuorilegge Bonnie e Clyde.

Nei giorni nostri la Texas Ranger Division, i cui membri sono appunto conosciuti come Texas Rangers, è una forza polizia statale con sede ad Austin e giurisdizione all'interno dello stato del Texas, negli Stati Uniti d'America, ed è stata riconosciuta dagli storici come la più antica forza di polizia di livello statale, il cui nome originale è State Police, degli Stati Uniti d'America.

Dal 1935 l'organizzazione è diventata una divisione del Texas Department of Public Safety che funge come dipartimento statale di investigazione. Attualmente operano circa 234 persone, di cui 166 agenti e 68 unità di supporto suddivise fra il personale amministrativo, il centro operazioni di sicurezza delle frontiere, l'intelligence e il team di armi e tattiche speciali.

Tra le unità divenute più note negli ultimi tempi vi sono quelle facenti parte del Border Operations Operations Center (BSOC) e Joint Operations and Intelligence Centres (JOIC). Il BSOC è il centro di comando operazioni dei sei JOIC collocati al confine con il Messico. Questi svolgono attività di intelligence e raccolta di dati sensibili riguardanti la sicurezza delle frontiere.

Le altri unità specializzate sono gli SWAT, gli artificieri, i Ranger Reconnaissance Team che è la squadra tattica adibita alle operazioni speciali come l'assalto ai cartelli della droga, la Special Response Teams (SRT) per operazioni rischiose che vevono la presenza o meno di ostaggi e la Crisis Negotiation Teams (CNT) per operazioni che vedono la presenza di persone mentalmente disturbate.

