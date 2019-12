Le cose si faranno 'fo**tamente strane' per il Patriota nella seconda stagione di The Boys

Pochi giorni fa, prima con un leake e poi in via ufficiale, Amazon Prime Video ha pubblicato a sorpresa il primo sanguinoso trailer della seconda stagione di The Boys, uno degli show di punta e tra i più visti del servizio streaming ideata da Eric Kripke e basata sull'omonimo e premiato fumetto di Garth Ennis.

Nel filmato, così, i fan sono rimasti piacevolmente scioccati dalla violenza delle immagini regalata soprattutto dalle scene con Il Patriota di Antony Starr, insieme al Billy Butcher di Karl Urban il personaggio più amato della serie. Si tratta del supereroe più potente e temuto della terra, nonché di uno psicopatico megalomane con problemi affettivi che si diverte ad essere brutale e sanguinario, a dispetto dell'immagine che dà attraverso la Vought International.



Presente alla convention organizzata da Amazon Prime Video all'interno del CCXP del Brasile, l'attore Antony Starr ha avuto modo di parlare del suo personaggio, stuzzicando non poco l'attenzione dei fan. Ha infatti dichiarato: "Per Il Patriota, la prima stagione consisteva nel riconciliarsi con il suo passato, in sostanza affrontandolo e accettandolo. E una delle cose che accadono a tutti i personaggi di The Boys nella seconda stagione è che ogni cosa che avevano nella prima stagione gli viene portato via. È un viaggio molto intimo e diventa tutto fottutamente assurdo. Non posso rivelarvi quali nel dettaglio, ma ho fatto alcune delle cose più strane della mia carriera, girando la seconda stagione della serie".



The Boys tornerà su Amazon Prime Video nel corso dell'estate 2020. Vi lasciamo alla recensione della prima stagione di The Boys.