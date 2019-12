Ecco il cosplay di Baby Yoda e The Mandalorian fatto da... due cani

La prima stagione di The Mandalorian si è appena conclusa e possiamo dire con certezza che si è trattato di un vero e proprio successo per la serie di Jon Favreau ambientata nell'universo di Star Wars, soprattutto per via dell'introduzione di alcuni personaggi amati fin da subito dal pubblico.

È il caso ad esempio, oltre che del personaggio che dà il nome alla serie TV, anche di Baby Yoda, che ha fatto letteralmente impazzire i fan della saga dal primo fotogramma in cui l'hanno visto. Una delle tante manifestazioni d'affetto (l'avete visto il Baby Yoda fatto all'uncinetto da Ming-Na Wen?) che gli sono state tributate, nonché forse una delle più belle, sono questi due cosplay dei due personaggi, interpretati da... due cani.

Gli autori sono i ragazzi del canale YouTube Crusoe the Dachsund, che hanno agghindato i loro cani Oakley e Daphne con i costumi dei due personaggi, ed il risultato è davvero adorabile, come potrete vedere nel video in cima alla news.

Parlando di Baby Yoda, Bob Iger, CEO di Disney, ha detto: "Penso che abbia superato tutte le nostre aspettative. Ma io lo sapevo, nel momento in cui ho visto la versione preliminare del primo episodio, che avevamo tra le mani qualcosa di speciale. Me lo sentivo".

La nostra recensione del finale di The Mandalorian la trovate sul nostro sito.