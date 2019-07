Quanto costa girare un episodio di The Mandalorian?

La serie tv di Disney+, The Mandalorian, avrebbe fatto la sua comparsa in un report del Wall Street Journal sulle serie tv più costose da produrre. Curiosi di sapere esattamente perché?

Ve lo avevamo anticipato noi, ce lo aveva in un qualche modo rivelato anche Giancarlo Esposito, e ora abbiamo un'ulteriore conferma: Disney+ non si è di certo risparmiata per quanto riguarda i costi di produzione di The Mandalorian.

Probabilmente non era difficile da immaginare, specialmente viste le compagnie coinvolte nel progetto, ma secondo il WSJ, lo show supervisionato da Jon Favreau e ambientato nell'universo fantascientifico creato da George Lucas rientrerebbe tra i più dispendiosi in circolazione.

Per ogni episodio è stato infatti estimato un costo medio di 15 milioni di dollari, per un totale di 120 milioni di dollari a stagione (escluso il marketing e altre tasse non specificate nel report). Questo tenendo conto del fatto che la prima stagione è composta da otto episodi, mentre ne é già stata ordinata una seconda dal network, sempre con Favreau come showrunner.

Disney sembra quindi avere piena fiducia nella serie e nel suo team produttivo, a partire da Favreau, che ritroviamo anche quest'estate al cinema: prima nei panni di Happy Hogan in Spider-Man: Far From Home (attualmente in sala) e poi dietro la cinepresa per Il Re Leone (in arrivo il 21 agosto).

Inoltre, il regista di Iron Man sarà presente, assieme a Dave Filoni e altri ospiti, al panel di The Mandalorian alla D23 Expo.