Quanto costano i biglietti di Sanremo 2024? Ecco i prezzi ufficiali e come comprarli

Mentre è stato annunciato che Gigi D’Agostino sarà a Sanremo 2024, emergono nuove informazioni sui prezzi e la disponibilità dei biglietti per coloro che intendono assistere dal vivo al Festival della Canzone Italiana.

Come avvenuto anche in passato, la vendita avverrà un click day che è fissato per martedì 23 Gennaio 2024 alle ore 9. Da questo orario i biglietti saranno messi in vendita direttamente sul sito web ufficiale di Sanremo 2024: ciascun utente potrà acquistare solo biglietti singoli per una o più serate, ai seguenti prezzi:

Martedì 6 Febbraio (prima serata): 200 Euro per il posto in platea, 110 Euro per la galleria

Mercoledì 7 Febbraio: 200 Euro per la platea, 110 Euro per la galleria

Giovedì 8 Febbraio: 200 Euro per la platea, 110 Euro per la galleria

Venerdì 9 Febbraio: 200 Euro per la platea, 110 Euro per la galleria

Sabato 10 Febbraio (serata finale): 730 Euro platea, 360 Euro per la galleria

I biglietti saranno spediti in formato digitale alla mail indicata al momento della registrazione, e potranno essere recuperati tramite la sezione “Il mio profilo” del sito web. Il cambio nominativo potrà avvenire sempre attraverso la sezione “Il mio profilo” entro 48 ore dall’inizio della serata per cui si è fatto l’acquisto.