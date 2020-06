Costantino della Gerardesca difende Barbara D'Urso: 'abbi pietà per i giornalisti'

Nonostante la chiusura di Pomeriggio 5, che è andato in vacanza per la pausa estiva, Barbara D'Urso è ancora protagonisti di dibattiti e critiche. Di recente però in una diretta Instagram Costantino della Gerardesca ha voluto spezzare una lancia a favore di Carmelita.

“Abbi pietà dei giornalisti... Quelli che durante le tue trasmissioni si sfogano su twitter e ti additano come immorale e diseducativa... Al massimo avrai tenuto compagnia a qualche signora che scartava un cioccolatino sul divano...” ha affermato il conduttore di Pechino Express, secondo cui "hanno fatto molti più danni quei giornalisti che si vantano di parlare di cose più serie, ma che sono infinitamente più sensazionalistici e attenti allo share di lei...".

Il filmato è stato ovviamente al centro di aspre critiche ed ha suscitato reazioni contrastanti soprattutto da parte di coloro che si erano scagliati contro la D'Urso. Tra questi figura Giuseppe Candela, che su Twitter ha commentato le dichiarazioni di Della Gerardesca: "Costantino lancia appello a Barbara d’Urso…Traduco: ‘Il gettone è alto, chiamami ancora che ho il mutuo’...”.

Insomma, dopo la petizione contro Barbara D'Urso lanciata in piena quarantena, Carmelita continua a far parlare di se anche mentre è in vacanza. Risponderà a Costantino? E Costantino, risponderà a sua volta a Giuseppe Candela? Si preannuncia un'estate infuocata.