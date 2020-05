Costanza Caracciolo e la verità su Bobo Vieri: 'Ecco cosa ho scoperto in quarantena'

La difficile situazione che stiamo vivendo ha avvicinato Pippo Baudo e Katia Ricciarelli e allo stesso modo ha permesso anche ad altre coppie di celebrità di stare maggiormente a contatto: una tra queste è proprio la coppia composta da Costanza Caracciolo e Christian Vieri.

I due stanno insieme da tempo e hanno recentemente dato alla luce la loro secondogenita, Isabel. La quarantena forzata è quindi stata un'occasione per riportare l'ex bomber all'interno delle mura domestiche, come ha rivelato Costanza Caracciolo al settimanale F.

"Cosa ho scoperto di Bobo in quarantena? La vera portata del suo lavoro, che prima, quando era in ufficio, non immaginavo proprio. È sempre al telefono o sul computer a leggere e a rispondere alle mail".

Anche Vieri ha dovuto accettare i compromessi dello smart working, anche se comunque sia ha continuato a prendersi cura della famiglia: "Lavora in continuazione, è incredibile, ma nonostante questo riesce sempre a trovare del tempo per me e le bambine". I litigi non sono mancati in casa Vieri, soprattutto con due figlie piccole da gestire, ma la coppia si è adattata alla perfezione e li ha superati.

L'ex calciatore ha trovato anche il tempo di apparire in una serie di dirette su Instagram, nelle quali ha conversato con molti campioni del passato come Totti e Del Piero. Un'occasione per allietare il pubblico, che potrà inoltre godersi l'esibizione di Diodato per Europe Shine a Light.