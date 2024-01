Quanto è costata Echo? Il budget paragonato alle altre serie Marvel

Siamo abituati a pensare al Marvel Cinematic Universe come a un franchise capace di stanziare fondi di centinaia di milioni di dollari per ogni suo prodotto, ma ciò non equivale sempre alla realtà delle cose: di tanto in tanto anche gli Studios hanno bisogno di fare economia, come dimostrano le cifre investite su Echo.

La serie per la quale Alaqua Cox ha dovuto imparare delle coreografie in pochissimo tempo è infatti uno dei progetti a costo più basso di sempre per il Marvel Cinematic Universe, che a fronte di una serie decisamente più coi piedi per terra rispetto ad altre ha comportato ovviamente una spesa di gran lunga più sostenibile in termini di CGI e dintorni.

Ma bando alle chiacchiere, di che numeri parliamo? Ebbene, l'intera prima (e unica, a quanto pare) stagione di Echo è costata nient'altro che 40 milioni di dollari: per intenderci, serie come She-Hulk e Secret Invasion (non esattamente le più costose del franchise) hanno goduto di un budget rispettivamente pari a 225 milioni e 212 milioni di dollari.

Cosa ne dite? La minor cifra investita ha influito negativamente sulla qualità del risultato o, al contrario, pensate che un approccio simile abbia permesso agli Studios di concentrarsi maggiormente su aspetti come storia e personaggi? Diteci la vostra nei commenti!