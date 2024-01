Quanto è costata Echo? Il budget della serie Marvel-Hulu

La nuova mini-serie Marvel Echo si è recentemente conclusa. Ma a quanto ammonta il budget utilizzato per la realizzazione dei 5 episodi?

Sembra che il budget totale della miniserie Marvel ammonti a 40 milioni di dollari, con una grossa fetta della cifra investita in effetti speciali e post-produzione. A livello di salari, la protagonista Alaqua Cox, che interpreta Maya Lopez, ha ricevuto un compenso di 45 mila dollari a episodio. Chaske Spencer (Henry) ha guadagnato 30 mila dollari, Devery Jacobs (Bonnie) 20 mila, Zahn McClarnon (Willian Lopez) 12 mila dollari, Cody Lighting (Biscuits) è arrivato a 10 mila dollari. In coda ci sono Vincent D’onofrio (Kingpin) e Charlie Cox (Daredevil), che hanno rispettivamente guadagnato 5000 e 3000 dollari a episodio. E proprio una scena di Echo è un riferimento diretto a Daredevil.

La serie Echo racconta "la storia delle origini di Echo e ritornerà Maya Lopez, il cui comportamento spietato avuto a New York la raggiunge nella sua città natale. Deve affrontare il suo passato, ricollegarsi alle sue radici di nativa americana e abbracciare il significato di famiglia e comunità se vuole sperare di andare avanti". Echo ha debuttato con delle discrete recensioni, ottenendo il 72% di indice di gradimento per la critica e il 68% per quanto riguarda il pubblico sull’aggregatore di recensioni di Rotten Tomatoes.

Sapevate invece che Echo ha un legame quasi insospettabile con gli eterni?