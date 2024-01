Quanto è costata Masters of the Air? Il budget della serie tv di Spielberg è mostruoso

Quanto è costata Masters of the Air? Dopo aver parlato della trama di Masters of the Air, torniamo dietro le quinte della nuova serie tv di Steven Spielberg e Tom Hanks sulla Seconda Guerra Mondiale per dare un'occhiata al budget di produzione.

Inizialmente Deadline aveva riportato un budget di 200 milioni di dollari per la serie tv Apple TV+, una cifra che però è stata corretta dal The Hollywood Reporter, che a ridosso dell'uscita dei primi due episodi sulla piattaforma di streaming on demand, la cui pubblicazione è avvenuta questa settimana, ha confermato che il budget di produzione di Masters of the Air è compreso tra i 250 e i 300 milioni.

Si tratta di una cifra mostruosa, non solo per il mondo delle serie tv ma per Hollywood in generale, anche considerando i blockbuster più costosi che possano venirvi in mente: per un paragone, film di grande successo e con infiniti effetti speciali come Captain Marvel e Spider-Man: No Way Home sono costati meno di Masters of the Air, rispettivamente 220 milioni e 200 milioni di dollari. Pensate che, come abbiamo ricordato nel nostro speciale dedicato ai film più costosi della storia del cinema, Avatar: La via dell'acqua ha avuto un budget di 'poco' superiore a Masters of the Air, mentre Indiana Jones e Il quadrante del destino e perfino Mission: Impossible - Dead Reckoning, che per giunta hanno visto le proprie spese moltiplicate a causa della pandemia, non raggiungono le cifre della serie Apple. Con un totale di 9 episodi, in sostanza, Masters of the Air ha speso in media tra i 27 e i 33 milioni di dollari per puntata.

L'investimento però si vede tutto: Masters of the air è a dir poco incredibile, e si candida già come una delle migliori serie tv dell'anno e un nuovo grande capitolo nella storia del piccolo schermo.