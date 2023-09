Quanto è costata One Piece? Ecco il budget di Netflix, è superiore a Game of Thrones!

Quanto è costata One Piece? Andiamo alla scoperta del budget impiegato da Netflix per realizzare gli otto episodi della prima stagione del remake live-action di One Piece di Eiichiro Oda.

Secondo quanto riportato da Netflixwoche (tramite il Daily Mail), Netflix ha speso 17 milioni di dollari per ogni episodio di One Piece, ovvero circa 136 milioni di dollari: se confermata, questa cifra renderebbe la prima stagione di One Piece più costosa dell'ottava e ultima stagione di Game of Thrones, dato che per ogni episodi del ciclo finale della serie fantasy tratta dai romanzi di George RR Martin HBO spese una media di 14,79 milioni di dollari per sei episodi, con un totale di circa 90-100 milioni di budget.

Va ricordato che One Piece, che Eiichiro Oda ha iniziato a pubblicare nel 1997 sulla rivista antologica Shōnen Jump, negli ultimi 26 anni è diventata la serie manga più venduta di tutti i tempi, con oltre 500 milioni di copie vendute in tutto il mondo: numeri che ne fanno non solo il manga più venduto della storia ma anche una delle opere di fantasia più diffuse e famose in generale, anche oltre il mondo dei manga. La serie tv animata, realizzata pochi anni dopo l'uscita del manga, ad oggi conta ormai più di 1000 episodi.

Il materiale per nuove stagioni del live-action di One Piece su Netflix dunque non manca di certo, ma quando arriverà l'annuncio del rinnovo di One Piece?