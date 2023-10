Quanto è costata la serie di Percy Jackson? I numeri del budget

Tutti e sette gli dei dell'Olimpo sono stati confermati in Percy Jackson: alla luce di questa notizia e di altre simili, però, una domanda sorge spontanea... Quanto è costata la serie TV targata Disney+?

Stando alle fonti, il budget per Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo è compreso tra i 12 e i 15 milioni di dollari per episodio, ossia un valore estremamente simile a quello impiegato per The Mandalorian – serie Star Wars in cui Pedro Pascal, ricordato per The Last of Us e Il Trono di Spade, riveste i panni del protagonista Din DJarin/Il Mandaloriano.

Ovviamente, eventuali investimenti futuri dipenderanno dall'accoglienza della serie. "Com'è facile immaginare" ha dichiarato Ayo Davis, presidente della Disney Branded Television, "il primo segnale sarà la risposta dei fan più importanti di Rick [Riordan]", cioè lo scrittore della saga fantasy da cui lo show trae ispirazione. "Tutto sta nel valutare la risonanza".

Ad aggiungere altri dettagli è Dan Shotz, showrunner e produttore esecutivo: "Questa è la prima volta che mi ritrovo in un processo di sviluppo basato sul costante dialogo con i fan" – si riferisce al blog di Rick Riordan, nel quale i feedback vengono raccolti da ormai molti anni. "Volevamo proteggere gli eventi a cui i fan non hanno potuto assistere nei film; al contempo, abbiamo preso le distanze da tutto ciò per chiederci: 'Perché è proprio questa la storia che vogliamo raccontare?' Rispondere alla domanda ha richiesto agli sceneggiatori di apportare alcune modifiche alla trama... con tutti i rischi che ne derivano".

È ancora presto per svolgere delle previsioni accurate, ma il nuovo poster di Percy Jackson ci svela un importante elemento della prima stagione.