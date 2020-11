Quanto è costato Game of Thrones? Ecco tutte le spese più curiose

Game of Thrones è costato una somma di denaro astronomica ad HBO per la produzione delle otto stagioni. Basato sui romanzi Le cronache del ghiaccio e del fuoco di George R.R. Martin, l'epica serie fantasy è stata sviluppata da David Benioff e D.B. Weiss.

Dopo una puntata pilota poco soddisfacente nel 2009, HBO ordinò comunque una produzione di alto budget che ha avuto inizio nel 2011. In questi anni, non solo la serie è diventata una tra le più popolari della storia della televisione, ma lo spettacolo è emerso tra la massa come un fenomeno della cultura pop. Game of Thrones si è ufficialmente concluso con un'ottava e ultima stagione nel 2019, ma proprio perché quest'ultima andrà in chiaro su Rai 4 a partire da stasera (2 novembre 2020), cerchiamo di ripercorrere insieme i costi che ha dovuto sostenere la produzione.

Durante un arco di otto anni, Game of Thrones ha visto la produzione di un totale di 73 episodi. Progettare il mondo immaginario di Westeros e di altri luoghi che circondano i Sette Regni è stata un'impresa difficile. Lo sviluppo dello spettacolo è stato uno sforzo globale considerando le location delle riprese necessarie per creare l'intero ecosistema fantasy. A tutto ciò si univa un cast molto ampio che inizialmente non chiedeva una grande somma di denaro per lavorare. Mentre alcune delle più grandi star come Kit Harington, Emilia Clarke e Lena Headey guadagnavano più di 500.000 dollari a episodio, le giovani star come Sophie Turner e Maisie Williams ne guadagnavano meno della metà, cioè circa 175.000 dollari. Anche se potrebbe sembrare molto rispetto agli stipendi di altri programmi televisivi, bisogna anche considerare la durata di ogni episodio, la complessità realizzativa e il minutaggio su schermo.

HBO, ovviamente, non iniziò la produzione di Game of Thrones senza riconoscere le spese richieste per ogni aspetto della serie. Quando la serie ebbe inizio, si diceva che i costi per realizzare la prima stagione fossero di circa 50-60 milioni di dollari, che si riducono a circa 5-6 milioni per episodio. Gran parte della stagione di debutto venne girata in Irlanda del Nord e Malta, ma la portata della produzione si espanse man mano che Game of Thrones continuava con le sue stagioni. Con ciò, il budget richiesto gradualmente aumentò, nonostante l'iniziale resistenza di HBO.

La media di 5-6 milioni di dollari è rimasta invariata durante le prime cinque stagioni di Game of Thrones, ad eccezione di un episodio in particolare. Il penultimo episodio della seconda stagione, "L'Assedio", presentava un'enorme sequenza di battaglia, che richiedeva scene estremamente grandi con catapulte, vari oggetti di scena e una nave del XIV secolo a grandezza naturale. Per sviluppare correttamente l'episodio della Battaglia di Blackwater, Benioff e Weiss richiesero un extra di 2,5 milioni di dollari. HBO risposte con 2 milioni di dollari, portando il costo totale di solo quell'episodio a 8 milioni di dollari.

A partire dalla stagione 6, Game of Thrones ha ricevuto un budget maggiore, ovvero circa 10 milioni di dollari per episodio. Con quel costo di produzione, la stagione 6 è arrivata ad un costo totale di 100 milioni di dollari, mentre la stagione 7 è costata 70 milioni di dollari in totale. Alcuni degli episodi più importanti in questo arco di tempo includevano "Il tempo è giunto", "La battaglia dei bastardi", "Nata dalla tempesta" e "Oltre la barriera". L'ultima stagione di Game of Thrones consisteva in sei episodi totali, alcuni dei quali sono stati estesi nella durata. Per l'ultima messa in scena dello show, che includeva una serie di epiche sequenze di battaglie, la HBO ha sborsato 15 milioni di dollari per singolo episodio. Non resta, quindi, che attendere il primo prequel di Game of Thrones, House of the Dragon, in uscita nel 2022.

