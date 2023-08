Quanto è costato One Piece? Parla il produttore del remake Netflix

Il remake in live-action di One Piece farà il suo debutto ufficiale in streaming su Netflix il prossimo 31 agosto e nonostante i vari trailer e le immagini promozionali dedicate, non si sa moltissimo riguardo il suo budget complessivo. Ci si aspettava fosse colossale vista la portata di manga e anime, ma uno dei produttori ha fatto un po' di luce.

Si sono rincorsi rumor in precedenza secondo cui la serie live-action di One Piece avesse un budget notevole. Netflix ha puntato tutto su questo progetto, come dimostrano le numerose collaborazioni e i giocattoli che usciranno poco dopo l'uscita della serie su Netflix. Hanno persino programmato una linea di abiti Zara, segno che credono in questo progetto. Tra l'altro le prime reazioni su One Piece sembrano piuttosto buone.

E sembra che abbiano creduto anche in tutte le persone coinvolte nel progetto. Hanno lavorato a stretto contatto con Eiichiro Oda per garantire che la produzione rimanesse fedele alla sua visione originale. Lo showrunner Steven Maeda sottolinea che nessuno di loro aveva le mani legate e che non potevano "lamentarsi che non fossero stati spesi dei soldi" e che avevano "un budget soddisfacente".

"Con la supervisione, la collaborazione e la partnership di Oda-san, credo che abbiamo realizzato la migliore versione possibile di questo show. Non posso lamentarmi del fatto che non siano stati spesi soldi, né di avere avuto le mani legate: siamo riusciti a realizzare la serie che volevamo".

Peter Friedlander, responsabile di Netflix per gli Stati Uniti e il Canada per le serie sceneggiate, ha sottolineato che si è trattato di una produzione diversa dalle altre. Non solo Oda è stato fortemente coinvolto nella serie, ma ha firmato molti elementi e si è costantemente coordinato con Netflix Giappone e Corea per garantire che la serie rimanesse fedele a ciò che la serie rappresenta.

"Non avevamo mai fatto una cosa del genere prima. La logistica - chiamate notturne, mattutine, e-mail - cambia la ricetta di come si aiuta a sostenere una serie, e credo che questo sia stato un elemento speciale, un po' l'ingrediente segreto, perché volevamo avere diverse prospettive sul fandom".