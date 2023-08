'Costretti a mangiare frutta dalla v*gina': Lizzo nega le 'oltraggiose' accuse di molestie

In questi giorni la pop-star americana e attrice di The Mandalorian Lizzo è stata denunciata per molestie sessuali a body shaming da alcune ballerine del suo entourage, e adesso sono emersi nuovi aggiornamenti sulla vicenda.

Le accuse nella causa intentata da Arianna Davis, Crystal Williams e Noelle Rodriguez includono casi di molestie sessuali, molestie razziali e religiose, falsa detenzione e altro ancora, tra cui - la più assurda - la denuncia secondo cui Lizzo avrebbe costretto alcune ballerine a mangiare frutta dalla vagina di una prostituta. La pop-star, ora, ha rotto il silenzio su queste accuse tramite un lungo post di sfogo pubblicato sulla sua pagina ufficiale di Instagram.

"Questi ultimi giorni sono stati incredibilmente difficili e incredibilmente deludenti. La mia etica del lavoro, la morale e il rispetto sono stati messi in discussione, e la mia persona è stata criticata. Di solito scelgo di non rispondere alle false accuse, ma queste sono talmente vergognose e oltraggiose per non essere affrontate. Queste storie sensazionalistiche provengono da ex dipendenti che hanno già ammesso pubblicamente di essere state allontanate per il loro comportamento in tournée, inappropriato e poco professionale." L'artista vincitrice del Grammy ha affermato di prendere sul serio il suo lavoro e di apprezzare gli standard elevati, ma ha anche affermato che la sua intenzione non è mai stata quella di mettere a disagio nessuno. Ci saranno sviluppi? Staremo a vedere.

