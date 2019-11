Un costume di Halloween si prende gioco dell'ultima stagione di GoT

Quanto si è detto e quanto ancora si dirà sull'ultima stagione di Game of Thrones! Il finale di uno degli show più popolari della storia della serialità televisiva è stato un concentrato di pareri discordanti, polemiche e ironia: tutte cose che, a mesi dalla messa in onda del series finale, ancora non accennano a placarsi.

La dimostrazione di quanto appena detto arriva con i festeggiamenti per Halloween: i costumi ispirati a Game of Thrones sono stati tra i più gettonati alle feste di tutto il mondo, ma uno in particolare ha riscosso parecchi consensi sui social.

Il costume in questione è stato mostrato su Reddit dall'utente che l'ha indossato e non è ispirato a nessuno dei personaggi della serie, bensì a quella che è stata forse suo malgrado una delle protagoniste assolute di quest'ultima stagione: la tazza di Starbucks presente nell'episodio 8x04 durante la scena dei festeggiamenti post-sconfitta del Night King!

Certo, c'è anche altro: se la tazza è la prima cosa a saltare all'occhio, ad una più attenta analisi ci accorgiamo che il costume indossato dal fan della serie richiama la forma di qualcosa di ben poco signorile, sul quale è adagiata la scritta Game of Thrones Stagione 8 ad esplicitare il pensiero dell'utente sulla qualità del finale dello show. Come dire: la tazza è stata probabilmente l'unico elemento accettabile dell'ultima tornata di episodi della serie!

Sempre restando in tema, alcuni giorni fa i criticatissimi sceneggiatori Benioff e Weiss hanno ammesso alcuni errori fatti in sede di scrittura; Emilia Clarke, invece, è tornata ad affrontare lo scandalo Starbucksgate rivelando finalmente di chi fosse la famigerata tazza.