Il costume mai utilizzato da Grant Gustin in The Flash

Il designer Andy Poon ha pubblicato su instagram un concept art inedito che mostra un costume che avrebbe dovuto utilizzare Grant Gustin durante la quarta stagione di The Flash.

Tuttavia lo stile immaginato da Poon, che recentemente ha mostrato anche il costume di Batman nella serie dedicata a Batwoman, non è mai andato oltre la fase concettuale, per cui non ci sono mai state notizie a proposito. Il nuovo design avrebbe dovuto in parte prendere come ispirazione un altro Flash, ovvero quello interpretato dall'attore Ezra Miller nel film Justice League.

Questo è il commento completo dell'artista nel suo post su instagram:

"Questo è un concept rimasto inutilizzato che avevo ideato con la costumista Maya Mani per la quarta stagione di The Flash. Si trovava in una fase ancora di sviluppo e l'unica cosa che mi mancava era un tocco che gli desse un leggere aspetto corazzato, come quello che abbiamo potuto vedere nel Flash cinematografico di Justice League".

Cosa ne pensate di questo design mai utilizzato per il personaggio di Barry Allen?

Ricordiamo che la quinta stagione della serie TV si è conclusa lo scorso 14 maggio con l'episodio Legacy che ha visto uno dei personaggi più amati dire addio a The Flash, mentre è già in cantiere una sesta stagione.