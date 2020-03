I costumisti di His Dark Materials danno una mano ai medici britannici

Il mondo dello spettacolo si sta attivando come può per combattere la pandemia di Coronavirus che sta sconvolgendo il mondo in queste settimane. Si tratta molto spesso di raccolte fondi o iniziative di beneficenza, ma quella lanciata da Dulcie Scott, costumista della serie HBO His Dark Materials, sfrutta anche il suo talento.

Dulcie Scott ha infatti lanciato lo scorso weekend la campagna Helping Dress Medics su GoFundMe, raccogliendo in pochissimo tempo già 8000 sterline (circa diecimila dollari) per realizzare camici e indumenti protettivi per i medici britannici in prima linea nella battaglia contro il COVID-19.

Il suo team, che comprende anche costumisti di altre produzioni provenienti da tutto il paese, è al momento in attesa della prima consegna del materiale e prevede di fornire i primi camici entro la fine della settimana.

"Stiamo collaborando con il personale ospedaliero direttamente nelle zone in cui viviamo e riceviamo i loro consigli su ciò di cui hanno bisogno, in modo da poterli aiutare in modo specifico. La natura della diffusione del virus fa sì che la domanda di camici sia particolarmente elevata" ha scritto Scott su GoFundMe.

La campagna Helping Dress Medics è supportata anche dalla costumista di Downton Abbey Caroline McCall e tutti forniscono i loro servizi gratuitamente: il denaro raccolto serve esclusivamente a reperire materiali. In un recente aggiornamento, Scott ha aggiunto: "Sono così felice di riferire che sta andando ben oltre le nostre aspettative, sia per le donazioni che per le offerte di aiuto. Molti altri costumisti si sono uniti a noi e siamo stati in grado di ordinare molto più tessuto, fare molti più camici e raggiungere altre parti del paese."

