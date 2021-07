Courteney Cox nominata agli Emmy dopo 20 anni grazie a Friends The Reunion

Meno di due mesi dopo che il cast di Friends si è riunito per la prima volta dopo 17 anni nello speciale di HBO Max intitolato Friends: The Reunion, lo show ha ottenuto una nomination agli Emmy nella categoria Outstanding Variety Special, questa è la prima nomination per Courteney Cox.

L'attrice è stata uno dei produttori esecutivi insieme ai creatori dello show originale Marta Kauffman e David Crane e ai membri del cast Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer, che hanno portato al riconoscimento.



La sitcom della NBC ha ottenuto 62 nomination agli Emmy totali durante le sue dieci stagioni andate in onda tra il 1994 e il 2004.

Cinque di queste nomination le ottenute Aniston, che è stata nominata due volte nella categoria attrice non protagonista (nel 2000 e nel 2001) prima di passare alla categoria attrice protagonista, in cui ha ricevuto nomination dal 2002 al 2004, vincendo nel 2002.

Kudrow ha ottenuto ben sei nomination durante i 10 anni in cui lo show è stato in onda, tutte nella categoria attrice non protagonista, vincendo nel 1998.

LeBlanc è stato celebrato tre volte nella categoria attore protagonista, ottenendo nomination nel 2002, 2003 e 2004; Perry ha ottenuto una nomination come attore protagonista di una commedia nel 2002; e Schwimmer ha ottenuto una nomination nel 1995.



Cox era l’unica attrice del cast ad essere stata snobbato dalla Television Academy, fino ad oggi. Questa è la sua prima nomination assoluta ai Primetime Emmy.



Proprio il mese scorso nello show Sirius XM di Howard Stern, Cox ha rivelato che mentre era felice per tutti gli altri all'epoca, era sconvolta per essere stata esclusa: “‘Era come: 'sono l’unica a non essere mai stata nominata?'. Mi ha fatto male", ha detto.



Friends: The Reunion è stato trasmesso in streaming su HBO Max a maggio e consisteva non solo in un'intervista alle sei star con James Corden, ma anche letture di copioni, un gioco a quiz, una sfilata di moda e altro ancora.

Lo speciale è stato anche nominato nelle categorie: Outstanding Lighting Design/Lighting Direction For A Variety Special, Outstanding Production Design For A Variety Special e Outstanding Directing For A Variety Special.



Tutto ciò significa che è possibile che il cast si riunisca di nuovo, questa volta alla cerimonia di premiazione che si terrà iò 19 settembre per ritirare un premio. Gli altri candidati nella categoria Outstanding Variety Special (pre-recorded) sono 8:46 di Dave Chappelle, A West Wing Special To Benefit When We All Vote, Bo Burnham: Inside, America Utopia di David Byrne e Hamilton. In ogni caso, Courteney Cox può definirsi una nominata agli Emmy finalmente!



Vi lasciamo con la nostra recensione di Friends: The Reunion e con alcuni retroscena dietro le quinte del finale di Friends.