Courteney Cox parla della reunion di Friends su HBO Max

La notizia della reunion di Friends ha fatto subito il giro del web, accolta con entusiasmo dai numerosi appassionati della serie. Courteney Cox ha voluto commentare l'evento in questa intervista concessa a E! News.

L'attrice interprete di Monica Geller ha partecipato al programma "Hiking with Kevin", rispondendo alle domande che, come si poteva immaginare, vertevano principalmente sullo speciale dedicato alla storica serie creata da David Crane e Marta Kauffman: "La cosa migliore è che per la prima volta saremo tutti insieme, nella stessa stanza, a parlare dello show, sarà su HBO Max e sono entusiasta".

Continua poi: "Ci divertiremo un casino, sarà fantastico. Non abbiamo mai parlato tutti insieme dell'esperienza fantastica che abbiamo avuto, sarà grandioso. C'è voluto moltissimo tempo, sono passati tanti anni, non so tipo 15, e finalmente ci siamo ritrovati e abbiamo fatto una cena insieme. Ogni volta che stiamo insieme, e non è successo molto spesso dopo la fine di Friends tipo due volte, ridiamo tantissimo, è molto divertente".

Non sappiamo ancora molto sullo speciale che andrà in onda in esclusiva su HBO Max, pare che comunque non sarà un nuovo episodio, ma una reunion del cast che discuterà della propria esperienza sul set della serie. Nel frattempo tutti i protagonisti di Friends sono sbarcati su Instagram, magari per annunciare le prossime novità sullo speciale.