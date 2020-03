Courteney Cox ha una pessima memoria, anche per ciò che riguarda Friends

Se pensate di avere una cattiva memoria, potete consolarvi pensando a Courteney Cox: l'abbiamo vista per dieci anni in una delle sitcom che hanno fatto la storia della tv, Friends, eppure, a suo dire, non ricorda nemmeno di aver fatto parte dello show. Si tratta ovviamente di un'esagerazione, sulla quale l'attrice ha scherzato con Jimmy Kimmel.

Intervenuta in chat nel suo programma su YouTube, l'attrice che ha interpretato Monica Geller ha raccontato che sta trascorrendo la quarantena facendo binge-watching di Friends. In queste settimane, come sappiamo, anche negli Stati Uniti le misure di sicurezza prescrivono di restare in casa, salvo casi di necessità, per fronteggiare l'emergenza Coronavirus.

Ebbene, interrogata in una sorta di trivia sulla serie che l'ha resa famosa, Courteney Cox ha ammesso candidamente di ricordare ben poco di quel periodo. "Ho una pessima memoria. Ricordo ovviamente di aver amato tutti e di essermi divertita. Ricordo che in certi momenti della mia vita ero lì, ma non ricordo gli episodi!"

Buon per lei, che potrà gustarsi tutta la serie come se fosse la prima volta, al contrario di molti fan che hanno imparato praticamente a memoria ogni singolo episodio. Courteney Cox, in ogni caso, ha "appena iniziato la prima stagione: è davvero bella!".

Nelle scorse settimane, dopo una lunga attesa e una serie di voci, era finalmente arrivata l'ufficialità di una reunion di Friends. La pandemia del COVID-19, però, ha costretto, come per molti altri film e serie tv, a rinviare le riprese.