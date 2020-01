Courteney Cox pubblica una nostalgica foto dal set di Friends

Fedele al cosiddetto Throwback Thursday (la tendenza a pubblicare sui social network foto del passato di giovedì), nella giornata di ieri, 23 gennaio, Courteney Cox, la Monica di Friends, ha postato sul suo profilo Instagram una (doppia) foto che risale all'ultimo giorno di riprese dell'amata sitcom.

Nell'immagine ci sono con lei gli altri protagonisti di Friends (Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Matt LeBlanc e David Schwimmer) seduti a tavola in una pausa delle riprese. La didascalia che accompagna la foto recita "L'Ultima cena prima di girare The Last One".

Nell'immagine successiva, c'è invece la prima pagina del copione dell'ultimo episodio, intitolato appunto The Last One.

La foto di gruppo è sicuramente molto tenera, e si è guadagnata molti commenti da parte dei fan da tempo "orfani" della serie, che non hanno mai smesso di sognare una reunion. L'ipotesi continua periodicamente a saltare fuori, ma continua a non concretizzarsi. Qualche mese fa, per esempio, dopo il selfie di Jennifer Aniston con tutto il cast, sembrava che i ragazzi di Friends fossero finalmente pronti a tornare insieme, almeno per uno speciale una tantum. Recentemente, però, il direttore creativo di HBO Max Kevin Reilly ha un po' raffreddato gli entusiasmi, pur senza spegnere del tutto le speranze, ammettendo che l'episodio al momento è "soltanto un forse".

"C'è interesse un po' dappertutto, ma non è ancora il momento per essere pronti a premere il botttone" ha aggiunto. Nel frattempo, quindi, gli attori di Friends - compresa la scimmia Marcel - si dedicano ad altri progetti, e i fan possono soltanto rivedere i vecchi episodi e continuare a sperare.