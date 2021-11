Courteney Cox, nuova serie per la Monica di Friends: in arrivo la comedy Shining Vale

Per moltissimi fan il volto di Courteney Cox rimarrà indissolubilmente legato a quello di Monica, tra i protagonisti dell'amatissima sitcom Friends. L'abbiamo anche vista nei panni della cameriera al Central Perk, ma la carriera dell'attrice va avanti come è giusto che sia con nuovi progetti. La sua prossima serie arriverà a marzo su STARZPLAY.

Stiamo parlando di Shining Vale, in cui Courteney Cox dividerà lo schermo con Greg Kinnear: i due interpretano una coppia che, per ravvivare il matrimonio in crisi, acquista una villa che si rivelerà infestata.

La sinossi ufficiale della nuova serie recita: "Ex ragazza selvaggia divenuta famosa per aver scritto un romanzo sull'emancipazione femminile volgare, ricco di alcol e droga, Pat è ora pulita e sobria da 17 anni, ma totalmente insoddisfatta. Non ha ancora scritto il suo secondo romanzo, e non riesce a ricordare l'ultima volta che ha fatto sesso con suo marito, e i suoi due figli adolescenti non vogliono avere nulla a che fare con lei. Comprare una villa di 200 anni che era sul mercato da più di tre anni sembrava una buona idea sulla carta, ma Pat sente che non sono soli. [...] La famiglia scopre presto il motivo per cui si trattava di un buon affare: non erano stati informati di numerosi eventi orribili avvenuti lì, incluso un triplo omicidio-suicidio."

Il cast di Friends, intanto, si è unito nel ricordo di James Michael Tyler, l'interprete di Gunther, recentemente scomparso a causa di un cancro. Shining Vale sarà disponibile dal 6 marzo 2022 su STARZ negli Stati Uniti e in Canada, e sul suo servizio di streaming STARZPLAY nel Regno Unito.