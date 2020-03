Courteney Cox trascorre la quarantena facendo binge-watching di Friends

Courteney Cox ha partecipato al Jimmy Kimmel Live! su YouTube e ha raccontato di trascorrere la quarantena guardando proprio la sit-com che l'ha resa famosa, Friends, nella quale interpreta la cuoca Monica Geller. L'attrice ha svelato di essere entusiasta di vedere lo show, permettendole di passare qualche ora serena durante l'isolamento.

"In questo periodo ho deciso - la gente lo ama così tanto - di fare il binge watching di Friends. Ho appena iniziato la prima stagione. È davvero bello!".

Courteney Cox ha confessato che una cosa che la mette in difficoltà è quando le persone le chiedono di prender parte a quiz su Friends:"Non ricordo nemmeno di essere stata nello show. Ho una brutta memoria. Ricordo di aver amato ovviamente tutti lì, e di essermi divertita, e ricordo certi momenti della mia vita lì. Ma non ricordo gli episodi. Non l'avrei mai superato. Ho fallito ogni test".



Tuttavia l'attrice ha giurato che entro la fine di questa quarantena ne saprà molto di più. E probabilmente Courteney Cox riuscirà a finire tutte le dieci stagioni, considerando la lunghezza di questo isolamento a causa dell'emergenza Coronavirus.

Kimmel ha testato la memoria di Courteney Cox proponendole una sfida con un superfan, suo cugino Anthony. Ques'ultimo ha sconfitto l'attrice nel quiz su Friends, dov'erano proposte solo domande su Monica Geller.

Una pessima memoria per l'attrice, che non ricorda nemmeno quale personaggio ha baciato per primo del resto del cast; suo fratello Ross (David Schwimmer).

Il cast dello show, composto da Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt Le Blanc, Matthew Perry e David Schwimmer, tornerà con un revival speciale di Friends per la gioia dei fan. Le riprese sono state posticipate a causa della pandemia.