Courtney Cox protagonista di Shining Vale: scoprite la nuova serie prodotta da Starz

Continuano le nuove serie prodotte da Starz: dopo It's a Sin di Russel Davies e Nicola Shindler, il network ha fatto sapere di essere al lavoro su uno show in cui sarà presente anche la famosa attrice Courtney Cox.

Si intitola "Shining Vale" ed è una commedia horror in cui saranno presenti anche Greg Kinnear e Mira Sorvino. La serie, che sarà composta da otto episodi è stata ideata da Jeff Astrof e Sharon Horgan, entrambi hanno già lavorato su due diversi progetti, rispettivamente "Trail & Error" e "Divorce". Courtney Cox sarà Patricia Phelps, donna che si trasferisce insieme alla sua famiglia in una villa di un piccolo paese, dove sono avvenuti dei crimini gravi. Ecco il commento di Christina Davis, dirigente di Starz, su Shining Vale: "Si tratta di una serie divertente, intelligente e terrificante, che ci racconta la storia di una famiglia che si ritrova a vivere con un essere sovrannaturale, che aiuterà il personaggio di Courtney Cox a tornare a divertirsi, dopo aver iniziato a domandarsi se fosse impazzita. Questo gruppo di attori fantastici, produttori esecutivi e registi hanno mescolato al meglio la commedia con le atmosfere horror in questa serie che conferma l'impegno del network nel migliorare la rappresentazione femminile".

Nei giorni scorsi è stata annunciata una serie Starz su Caterina de' Medici, opera intitolata The Serpent Queen.