Courtney Cox prova ad insegnare ad una giovanissima il tormentone di Monica

Il tempo passa inesorabile e, a 2019 inoltrato, tocca far pace con l'idea che dalla conclusione di Friends siano passati ben quindici anni. Un'eternità, soprattutto considerato il modo in cui la celebre sit-com sembri non soffrire i segni del tempo, risultato sempre tra le serie più viste su ogni piattaforma streaming su cui è a disposizione.

Alcuni giovanissimi, comunque, non hanno ancora avuto modo di cominciare a ridere ed emozionarsi con le storie di Monica, Ross, Rachel, Phoebe, Joey e Chandler. Qualcuno, però, sembra avere tutta l'intenzione di provare a trasmettere qualche insegnamento.

Si tratta di Courtney Cox, indimenticabile interprete di Monica Geller, che in un video postato su Instagram ha mostrato il fallimentare tentativo di insegnare ad una giovanissima (futura?) fan il celebre "I know!" di Monica Geller, marchio di fabbrica del personaggio lungo tutte le dieci stagioni della fortunatissima serie TV.

"Sto provando a passare il testimone a qualcuno" annuncia speranzosa Courtney all'inizio del video, prima di scontrarsi con i continui rifiuti della piccola. Chissà che in futuro non possa andar meglio. Ritenta, Monica!

L'approdo di Courtney Cox su Instagram è stato una vera gioia per i fan di Friends, che già poco tempo fa sono esplosi di gioia per la foto che ritraeva l'attrice in compagnia di Lisa Kudrow e Jennifer Aniston. Per i fan più irriducibili, intanto, è arrivata la Pop-up Experience per i 25 anni della serie.