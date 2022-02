Courtney Cox, la star di Friends ammette: 'Oggi non ricorrerei alla chirurgia estetica'

Nicole Kdiman si è pentita del botox e ora, anche Courtney Fox, interprete di Monica in Friends, ha ammesso di aver abusato per anni della chirurgia estetica, salvo poi comprendere che quei ritocchini non facevano altro che stravolgere il suo viso, modificando completamente i suoi connotati.

In una recente intervista rilasciata al The Sunday Times ha detto: "C'è stato un momento in cui mi sono resa conto che stavo invecchiando. Sembravo davvero più vecchia e allora ho cercato di inseguire quella giovinezza che sembrava perduta. L'ho fatto per anni. Non mi sono mai resa conto di quanto sembrassi strana. Se ci penso oggi, mi vengono i brividi. Per fortuna, ad un certo punto ho capito che dovevo smetterla. Oggi non lo ricorrerei alla chirurgia estetica".

Fortunatamente però, la star di Friends sembra ora aver imparato accettare il tempo che passa e i 60 anni di sempre più vicini sembrano non farle poi così tanto paura, merito forse anche del partner più giovane, il chitarrista degli Snow Patrol Johnny McDaid, che riesce a conferirle quella fiducia che fino a quealche anno fa sembrava mancarle.

"Non posso credere di avere quasi 60 anni ma dopotutto non c'è nulla di male in questo" ha dichiarato l'attrice.

Presto Courtney Cox sarà in Shining Vale, una nuova serie comedy in cui dividerà lo schermo con Greg Kinnear. Staremo a vedere se i nuovi impegni lavorativi riusciranno ad aiutarla ad affrontare al meglio l'età che avanza.