Cowboy Bebop, 5 cose che il live-action di Netflix non deve sbagliare

Siamo nell'era dei live-action, e Netflix è sempre pronta a cogliere la palla al balzo quando si presenta un'occasione di remake. In questo caso si tratta di Cowboy Bebop, l'anime cult diretto da Shin'ichirō Watanabe. La volontà dei produttori è di andare oltre un semplice rifacimento. Tuttavia bisogna stare attenti: ecco cosa non si può sbagliare.

Mantenere lo spirito dell'originale

Sicuramente sarebbe prudente non fare una copia spiccicata dell'anime, come ha detto anche John Cho. L'errore più grande sarebbe infatti questo. Tuttavia è importante mantenere lo spirito della serie animata, perché anche se il prodotto può essere in parte differente, deve restare riconoscibile!

La colonna sonora

Sicuramente parte del successo di Cowboy Bebop è nella sua incredibile colonna sonora di Yoko Kanno, che con grande maestria varia dal rock, al blues, al jazz e alla fusion. Un lavoro di grande qualità, che regala un effetto straniante quando viene accostato alle ambientazioni futuristiche.

L'ambientazione

E proprio l'ambientazione è fondamentale. Parliamo di un prodotto fantascientifico un po' diverso da molti altri, dove elementi estremamente moderni si affiancano ad altri piuttosto retrò. Lo vediamo nelle vetture o delle armi: astronavi accanto a macchine vintage o l'uso di armi antiche.

La caratterizzazione dei personaggi

Questo è senza dubbio un altro dei punti di forza dell'anime, se non IL punto di forza. Infatti i personaggi sono tridimensionali, sia i principali sia i secondari, e si avverte una complessità che è rara in questo tipo di prodotti. La serie si addentra nel passato e nel presente di Spike e dei suoi amici attraverso una qualità di scrittura non indifferente.

La narrazione

Ovviamente a questo segue la narrazione. E' chiaro, infatti, che la capacità di raccontare i sentimenti umani in un prodotto di questo tipo, è l'elemento in più. Solitudine, malinconia, amore e vendetta: c'è tutto.

Nel frattempo ci si chiede: quando arriva il trailer di Cowboy Bebop?