Cowboy Bepop, siete fan nostalgici? In attesa della serie Netflix, ecco l'anime originale!

Netflix quest'oggi ha reso disponibile sulla propria piattaforma digitale l'intera stagione di Cowboy Bebop, il celebre anime diretto da Shin'ichirō Watanabe e incentrata sulle avventure di una ciurma di cacciatori di taglie spaziali. Nel corso dei 26 episodi di cui è composta la serie animata conosceremo Spike, Jet e Faye: la ciurma del Bebop.

In vista dell'arrivo il mese prossimo dell'adattamento in live-action di Cowboy Bebop, Netflix ha diffuso in streaming tutti e 26 gli episodi dell'anime originale andato in onda per la prima volta tra il 1998 e il 1999 mentre in Italia arrivò l'anno successivo trasmesso da MTV.

Cowboy Bebop, che fonde elementi di fantascienza, western, film noir e commedia, è ambientata in un universo immaginario in cui la Terra è resa inabitabile, spingendo l'umanità a colonizzare il Sistema Solare. Un ex sicario diventato cacciatore di taglie, il protagonista Spike Spiegel, vaga per la galassia in cerca di lavoro, guidando un gruppo disordinato di cacciatori su un'astronave chiamata Bebop. La serie ha saputo conquistarsi una base di fan innamorata dell'insolito senso dell'umorismo dello show, delle vivide (e spesso violente) avventure intergalattiche e della sua colonna sonora jazz. La compositrice della serie anime originale, Yoko Kanno, tornerà anche nell’adattamento live-action.

Tempo fa, il regista della serie Watanabe aveva parlato dell'adattamento in live-action sperando che potesse rivelarsi all'altezza ma che tutto era in mano a Sunrise, la società di produzione dell'anime: "Al tempo, avevo letto il concept iniziale dell'adattamento in serie live-action di Cowboy Bebop e fornito le mie opinioni al riguardo, ma non sono assolutamente sicuro che questa si rifletteranno nel prodotto finale. Spero solo che vada tutto bene, anche perché non ho alcun diritto sul prodotto, dato che l'anime è in mano a Sunrise".

Nell'attesa del live-action, vi lasciamo al teaser The Lost Session e alle dichiarazioni del cast di Cowboy Bebop.