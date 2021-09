Cowboy Bebop, un'anteprima del live-action Netflix sarà mostrata durante TUDUM

I fan di Cowboy Bebop sono in trepidante attesa di nuove informazioni e materiali promozionali del live-action di Netflix ispirato all'anime di Shin'ichirō Watanabe, e sembra che TUDUM sarà l'occasione giusta, dato che è stata ufficialmente annunciata un'anteprima dello show per l'evento.

Fin da quanto è stato annunciato per la prima volta il nuovo grande evento di Netflix TUDUM, tirava già aria di trailer per Cowboy Bebop, di cui finora avevamo visto solo alcune immagini.

Proprio per questo, in molti si aspettavano di vedere un filmato di un qualche tipo durante le tre ore del prossimo 25 settembre dedicate ai prodotti Netflix. Tuttavia, sembra che non sarà così... O almeno non proprio.

È stata infatti la stessa piattaforma streaming ad annunciare quest'oggi che durante la seconda ora dell'evento "verrà presentato un estratto esclusivo della scena di apertura di Cowboy Bepop".

Non sappiamo, dunque, se un primo trailer arriverà solo più in là, o se questo accompagnerà la preview appena citata, ma sicuramente TUDUM sarà l'occasione giusta per poter dare uno sguardo più approfondito al progetto capitanato da André Nemec.

Ci tocca dunque attendere ancora un paio di giorni per scoprirlo, ma per ulteriori approfondimenti sull'argomento potete dare un'occhiata quelle che sono state le ispirazioni del live-action di Cowboy Bebop.