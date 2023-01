Cowboy Bebop, l'autore Shinichiro Watanabe ammette: 'È stata dura guardarlo'

Nel corso di una nuova intervista concessa a Forbes, il creatore dell'anime Cowboy Bebop, Shinichiro Watanabe, ha rivelato di aver fatto fatica a guardare l'adattamento live-action di Netflix. Interpretata da John Cho, l'adattamento seriale è stato cancellato dal colosso dello streaming appena tre settimane dopo il debutto nel novembre 2021.

"Per il nuovo adattamento live-action di Netflix, mi hanno inviato un video da rivedere e controllare", ha dichiarato Watanabe a Forbes. "Iniziava con una scena in un casinò, che mi ha reso molto difficile continuare a guardarlo. Mi sono fermato lì e ho visto solo quella scena iniziale. Non era chiaramente 'Cowboy Bebop' e a quel punto ho capito che se non fossi stato coinvolto, non sarebbe stato 'Cowboy Bebop'".

Quindi, ha aggiunto: "Ho sentito chi diceva che forse avrei dovuto farlo io. Anche se il valore dell'anime originale è in qualche modo molto più alto adesso".

La serie, che non è stata mai indicata come un remake, ha ottenuto immediatamente recensioni negative.

"Una volta che hai un titolo di successo, ricevi molte richieste per fare qualcosa di simile e, in questo caso, qualcosa di simile a 'Cowboy Bebop'", ha detto Watanabe parlando della sua carriera. "Ho ricevuto questo tipo di richieste per più di 20 anni. Ne capisco il motivo, ma se seguissi questa strada finirei per fare sempre la stessa cosa. In definitiva, la gente si stancherebbe e perderebbe interesse per il mio lavoro. Inoltre, sento di avere una maggiore varietà da offrire al mio interno. Per questo ho evitato di fare cose simili".

In una recente intervista, John Cho ha dichiarato il suo amore per Cowboy Bebop e ha assicurato ai fan di aver dato tutto se stesso nel ruolo, anche se la serie non è stata apprezzata dai fan dell'anime. Il commento di Cho è arrivato diversi mesi dopo la cancellazione di Cowboy Bebop, avvenuta all'inizio di dicembre 2021.