Cowboy Bebop, avete notato le differenze di Faye Valentine tra l'anime e la serie Netflix?

Faye Valentine è considerata unanimemente come una delle migliori caratterizzazioni di una femme fatale in un anime. Il suo sottile ingegno e il suo modo di fare ha affascinato i fan della serie animata originale. Nel recente adattamento live action Netflix di Cowboy Bebop il ruolo è stato assegnato a Daniella Pineda.

Tuttavia rispetto al personaggio originale, la versione live action mostra alcune differenze. Pineda ha svolto un fantastico lavoro nella serie Netflix ma sarebbe ingiusto e non corretto sostenere che questo adattamento replichi perfettamente la femme fatale della serie originale. Qua trovate la recensione di Cowboy Bebop.



Rispetto alla versione anime si riscontra che Faye Valentine/Daniella Pineda non smette mai di parlare, viene presentata come una cacciatrice di taglie esperta prima di unirsi al team Bebop. Viene inoltre mostrata in una condizione di disponibilità nel mettere in secondo piano la sua missione per salvare Spike da Vicious.



Rispetto all'anime il personaggio gioca meno con i suoi soldi e con la propria vita e perfino la sua sessualità sembra poter aprire riflessioni differenti rispetto a quelle della versione originale. Inoltre la si vede pilotare una navicella molto più adatta a Star Wars che ad un live action di Cowboy Bebop e prendere il controllo del proprio destino, rivelando lei stessa i segreti del suo passato.



Questi e altri sono i cambiamenti più significativi al personaggio. Li trovate tutti al link nella fonte, pubblicati da CBR.

In ogni caso Netflix ha cancellato Cowboy Bebop, stupendo i fan dello show, nonostante le critiche contrastanti alla produzione.